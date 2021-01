Lila Alburquerque formaliza su salida del PLD y vuelve al reformista

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

Luego de que el pasado 25 de noviembre, Rafaela (Lila) Alburquerque, dijera delante de los diputados presentes en la sesión de ese día que estaba “madurando y pensando” irse del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para volver a sus raíces, su renuncia se hizo formal este martes.

Al hablar a Listín Diario, indicó que su salida era irrevocable y su decisión de volver al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), se hacía de manera muy consensuada.

Alburquerque aseguró que su líder es y siempre será el expresidente Joaquín Balaguer.

“Yo soy balaguerista, yo no soy de otro partido. Yo quiero morir con la bandera colorá”, expresó vía telefónica.

Este miércoles, Rafaela Alburquerque, entregó una comunicación dirigida al presidente del PLD, Temístocles Montás, donde explica que en sus ocho años en esa organización política nunca se sintió parte de la misma.

“Durante mi militancia de ocho años en el partido intenté sentirme peledeísta, más no pude, los intereses de grupos no me lo permitieron, nunca fui vista como una militante del PLD”, indica la comunicación.

De igual forma, aseguró que permaneció en el PLD por su amistad con el expresidente Danilo Medina, “cosa que no variará en mis sentimientos”.

Expresó que nueva vez en las filas del Partido Reformista Social Cristiano, luchará para renovar esa organización.

El pasado 25 de noviembre luego de que los diputados del PLD, abandonarán la sesión para acudir a una reunión del Comité Político, en momentos donde era discutido el del proyecto de presupuesto para el año 2021, Lila Alburquerque tomó la palabra y dijo que estaba madurando irse del PLD porque “un político, que es político de verdad, está en un lugar producto de circunstancias y usted luego quiere volver a sus raíces”.

“Ellos se fueron porque tienen un compromiso con su partido y se fueron, yo no me fui porque ese compromiso no es conmigo, me quedé responsablemente, voy a trillar caminos diferentes tal vez, quizás”, expresó en ese momento.

Lila Alburquerque fue diputada consecutiva desde el 1986 hasta el 2010, cuando pasó a ser embajadora de República Dominicana en Taiwán. En 2016 volvió a ser candidata a diputada por la provincia San Pedro de Macorís y ganó nueva vez en las elecciones extraordinarias de julio de 2020.