Una madre ruega ayuda al presidente por su hijo que necesita trasplante de corazón

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

“Yo no estoy pidiendo dinero ni casa ni comida. Yo simplemente quiero la salud de mi hijo”, expresó Elis Martínez, la madre de Danilo Alexis Martínez, un joven de 15 años de edad que necesita un trasplante de corazón debido a una cardiomiopatía hipertrófica que padece.

¿Cómo hay que hacerse viral para que la gente vea y escuche a uno en este país?, dijo la madre desesperada a este medio con la idea de escribir una carta para enviársela a la primera dama, Raquel Arbaje como opción para obtener respuestas.

“Yo le escribiré que me ayude a tener un poco de paz y tranquilidad, de que mi hijo estará bien y no se va a morir; si se muere que sea porque Dios quiera no por falta de ayuda”, expresó angustiada por el diagnostico de su hijo mayor.

“Hay mucha gente que me puede ayudar pero sería más fácil que el presidente Luis Abinader y la primera dama me ayuden porque esto es una situación de vida o muerte no de esperar a que pase lo peor”, continuó diciendo mientras suplicaba ayuda para su hijo adolescente.

“Yo me siento indignada e impotente porque a lo verdaderamente importante no le hacen caso sino que hay que hacerse viral con tonterías para escuchen al otro”, dijo Martínez sin fuerzas de seguir luchando pero esperanzada en que el gobierno la ayude a conseguir una visa humanitaria para ir fuera del país hacer la cotización del proceso.

Esta madre considera que las autoridades la están ignorando ya que ha tocado decenas de puertas y no tiene ninguna respuesta con alientos de ayuda definitiva.

“Es que estoy viendo que no tienen compasión. Lo peor es perder un hijo y yo estoy encaminándome hacia ese dolor otra vez”, indicó recordando que su hija también murió por la misma situación cardiaca porque no pude ser atendida a tiempo.

“Yo estoy dispuesta a encadenarme, estoy dispuesta a todo en esta vida para que me escuchen”, dijo Elis resignada a saber que ningún médico ni institución se ha pronunciado a ella para realizar el trasplante y con la idea de amarrarse con cadenas en un espacio público para ser escuchada.

“Estoy cansada de que me prometan y me hablen mentira”, señaló haciendo referencia a algunas figuras políticas de Santo Domingo Este que se han contactado con ella para ofrecerle ayuda que no se materializan.

Asimismo, agradeció a todos los que le han aportado ayuda económica y el tratamiento del niño por un año.

Contactos

Si está interesado en ayudar al adolescente Danilo Alexis Martínez para su trasplante de corazón puede contactar a su madre Elis Martínez al celular 809-431-2026 como también puede aportar ayuda económica depositando a la cuenta Banreservas 3900286950 a nombre de Elis Martínez.