Vicepresidenta descarta que la nueva cepa del covid-19 esté en el país

Santo Domingo, RD

La vicepresidenta de la República y jefa del Gabinete de Salud, Raquel Peña, aseguró que la nueva cepa del coronavirus no está en el país, luego que el director del Robert Reid Cabral hablara sobre ese tema.

La vicepresidenta dijo que conversó con el doctor Terrero. “Conversé con el doctor Terrero, me rectificó que no había comunicado eso y que no tiene la evidencia de que esté esa cepa en el país y no está todavía esa cepa gracias a Dios”.

Al preguntarle que si el incremento de los casos de covid-19 en el país se debe a la nueva cepa dijo que “absolutamente no, se debe a que todos, hago un llamado de nuevo, tenemos que utilizar las mascarillas y el debido distancia social y que nos cuidemos entre todos y vamos a ver cómo vamos a llegar si Dios quiere” al proceso de vacunación.

Sobre la Ivermectina

En torno a la prohibición de la Ivermectina para operativos médicos, Raquel Peña dijo que lo único que conoce es que es un desparasitario y científicamente no está demostrado que puede ser utilizado en un tratamiento contra el covid o de manera preventiva