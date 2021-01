Las interrupciones de la defensa durante el testimonio de Dantas Bezerra, el testigo clave en Odebrecht

Ashley Ann Presinal

Santo Domingo, R.D

El pasado viernes se reanudó el juicio a fondo del caso Odebrecht con las declaraciones del brasileño Mauricio Dantas Bezerra, uno de los principales testigos, y cuyas declaraciones fueron emitidas “a puertas cerradas” para el público general.

La diferencia entre los idiomas, portugués y español, en ocasiones resultó en obstáculos que evitaron que el juicio “fluyera” de con total armonía y “paz” entre el Ministerio Público, las magistradas y la defensa.

Los abogados de los implicados en el caso objetaban constantemente luego de que Bezerra respondía las preguntas del MP, con el argumento de que la intérprete “no traducía todo lo que el testigo respondía”.

Una de las interrupciones más comunes por parte de la defensa era que “en varias ocasiones durante el juicio la traductora le respondía preguntas al testigo que no formaban parte del juicio”.

A estas acusaciones, la intérprete respondía “el testigo me ha hecho preguntas de lo que los abogados le están preguntando y yo les he dicho que espere que me den la orden”.

Así transcurrieron casi dos horas de la audiencia, hasta que la magistrada Esmirna Gisselle Méndez, presidente del tribunal colegiado, le pidió a la intérprete acercarse al estrado para que le explicara la situación que generaba descontento.

Al concluir, la jueza Méndez señaló a la intérprete que “su ejercicio no consiste en traducir más de lo que se ordena”.

“Sólo va a traducir única y exclusivamente las preguntas y las respuestas. Lo que no se le ha preguntado durante el juicio no lo debe traducir porque no es parte del interrogatorio”, agregó la magistrada.

Era la primera vez que el tribunal compuesto por las magistradas Jissel Naranjo, Tania Yunes y Gisselle Méndez conocía lo que el exdirector jurídico de la constructora brasileña tenía para decir acerca de los US$92 millones pagados por la empresa como sobornos para construir obras en el país.

Se cortó la transmisión en vivo

Por horas se debatió si el testimonio de Bezerra debía ser transmitido en vivo, como suele hacerse en juicios de esta magnitud, debido a que lo que dijera el ejecutivo podía comprometer a los demás testigos del caso.

La defensa de los imputados Ángel Rondón, Tommy Galán y Conrado Pittaluga pidieron al tribunal que las declaraciones de Bezerra no fueran transmitidas en vivo al país para no “alertar” a los demás testigos sobre lo que podía testificar.

Ante esto el Ministerio Público mostró de inmediato su oposición a la solicitud por parte de la defensa.

Wilson Camacho, procurador adjunto a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), manifestó que “siempre se han transmitido los juicios” y que “el pueblo y el país tiene derecho a saber lo que está pasando”.

Luego de deliberar acerca de la solicitud, el tribunal ordenó cortar la transmisión en vivo del juicio durante el testimonio de Bezerra argumentando que “podría contaminar a los demás testigos”.

Lo que declaró Bezerra

El testigo de origen brasileño, quien desempeñó el cargo de director jurídico de la constructora hasta noviembre de 2019, señaló a Ángel Rondón, Conrado Pittaluga y Víctor Díaz Rúa como las personas que recibían los sobornos de la constructora brasileña.

Según Dantas Bezerra, los sobornos por un monto de US$92 millones eran pagados de manera directa o a través de intermediarios para conseguir contratos de obras.

El ejecutivo agregó que Odebrecht utilizaba un esquema de “cuentas offshore”, como Consultora del Sur y “Landfield” a través de las cuales se realizaban los pagos por cuenta y obra de la empresa.

El testimonio continúa

El juicio fue suspendido por las magistradas para el próximo lunes a las 9:00 de la mañana, cuando Bezerra continuará con sus declaraciones acerca del caso.