Largas filas y aglomeraciones en los supermercados del Gran Santo Domingo

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Las redes sociales amanecieron en la mañana de este sábado con imágenes de las largas filas que se presentaron en la mayoría de los supermercados del Gran Santo Domingo y mientras unos han solicitado a estos locales que tengan un mejor protocolo para evitar las aglomeraciones de personas para contrarrestar un posible contagio del coronavirus (Covid-19).

“Los supermercados deberían de poner un mejor protocolo, el distanciamiento es nulo, hay que arreglar las cosas”, decía Daurys Torres a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, hay otros que entienden que tienen poco tiempo, debido a que el toque de queda se inicia al mediodíal causando que todas las personas que necesiten ir al supermercado lo hagan en el mismo horario.

“Yo rodé tres supermercados y a casi ninguno pude entrar, las filas de los parqueos le daban tres vueltas a los establecimientos y si esos son los parqueos yo no me quiero ni imaginar cómo serán las filas adentro. Parece que las autoridades no terminan de entender que mientras menos tiempo hay disponible más personas son propensas a juntarse en el mismo sitio”, expresó Esther Estrella, residente en la zona oriental.

Una que si entró a las instalaciones de los supermercados fue Ramona Medina, quien duró alrededor de una hora y 30 minutos solo en la fila para pagar los artículos que había comprado.

“Yo creo que hasta que no quiten este toque de queda no vuelvo a un supermercado, esto así es difícil. Fueron casi dos horas que yo duré en una bendita fila para poder salir de ahí”, agregó Medina.

El toque de queda para este fin de semana está establecido a empezar a las 12:00 del mediodía y culminar a las 5:00 de la mañana, sin gracia de libre tránsito.