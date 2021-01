Muere Pérez y Pérez, un general de mano dura

Javier Flores

Murió ayer el mayor gene­ral retirado Enrique Pérez y Pérez, quien fuera jefe del Ejército y de la Policía Nacional entre las décadas de 1960 y 1970. Su figura adquirió fama durante el Gobierno de los 12 Años, del fenecido presiden­te Joaquín Balaguer, que asumió el poder el 1 de ju­lio de 1966.

Pérez y Pérez fungió co­mo Jefe del Ejército, se­cretario de las Fuerzas Ar­madas y jefe de la Policía Nacional. Se le atribuyó, según reportes de la épo­ca, la creación del denomi­nado Frente Democrático Anticomunista y Antite­rrorista conocido como la Banda Colorá,

A ese organismo repre­sivo se atribuyeron la ma­yoría de los asesinatos y actos represivos contra jó­venes estudiantes y oposi­tores al régimen balague­rista.

La historia de Pérez y Pérez y Balaguer inició el 6 de enero de 1966, cuan­do fue designado como je­fe del Ejército, puesto que ocupaba desde el gobier­no provisional del doctor Héctor García-Godoy Cá­ceres. El general solo se mantendría en el cargo hasta el 26 de febrero de 1966.

Mano dura

El 31 de diciembre de 1970, Balaguer volvió a designarlo como jefe de la Policía Nacional y durante su acto de juramentación, el primer día del 1971 rea­lizó sus primeras declara­ciones:

“Los delincuentes quie­ren destruir el país; les aconsejo que no me provo­quen porque los enfrenta­ré con mano dura. Y yo me comprometo ante ustedes (el pueblo) que seré un de­fensor de sus bienes y de to­do cuanto ustedes quieran que la Policía les proteja”.

Sin embargo, de acuer­do con los archivos de los medios de comunicación de la época, la población desaprobó el accionar de la gestión de Pérez y Pérez por sus “métodos represi­vos” y la constante presen­cia de la “Banda Colorá” en la mayoría de las protestas y manifestaciones produci­das en la época.

Uno de los casos más so­nados atribuido a la “Ban­da Colorá” fue el asesinato de cinco jóvenes que resi­dían en el barrio 27 de Fe­brero y pertenecían al club Héctor J. Díaz, lo que ori­ginó una serie de protestas en contra del general Pérez y Pérez y llevó a Balaguer a decir “públicamente” que desaprobaba el accionar del mismo, designando de inmediato en su lugar al ge­nera Neit Rafael Nivar Sei­jas como jefe de la Policía Nacional el 15 de octubre de 1971, con quien man­tenía grandes rivalidades dentro de las Fuerzas Ar­madas.

No obstante, Pérez y Pé­rez volvió a ser designado como jefe del Ejército el 29 de diciembre de 1972 has­ta el 12 de mayo de 1975 y luego, otra vez, entre el 20 de julio de 1978 hasta el 30 de septiembre de 1978.

Pérez y Pérez ostentó el rango de mayor gene­ral desde el 11 de febrero de 1966 al 16 de agosto de 1978.

El general Pérez y Pérez tuvo sus orígenes en las fi­las militares, llegando a ser jefe del Ejército dominica­no y secretario de las Fuer­zas Armadas en el gobierno provisional del doctor Héc­tor García-Godoy Cáceres.

Los Doce Años

El período de acción, por el que es más es recordado Pérez y Pérez, es durante el gobierno conocido como de los “Doce Años” del doc­tor Joaquín Balaguer, entre 1966 y 1978.

Más de tres mil domini­canos perdieron sus vidas en actos de violencia entre los años de 1966 y 1974, se­gún el historiador domini­cano Frank Moya Pons en su libro Manual de Historia Dominicana.

El general retirado del Ejército Pérez y Pérez ocu­pó otra vez ayer los titulares de los medios de comunica­ción, cuando en la mañana se informó su muerte a los 97 años de edad en el hos­pital de la Policía Nacional donde estaba internado de­bido a distintas complica­ciones de salud. Trascendió sin embargo que la causa de su deceso fue por contagio del Covid-19.

SEPA MÁS

Los cambios en en el 1978.

Confirmación.

Cuando Antonio Guz­mán ganó la presidencia de la República en 1978 confirmó de manera sor­presiva a Enrique Pérez y Pérez como jefe del Ejército, al igual que al jefe de la Policía Robin­son Brea Garó.

Los cambios.

Destituyó ese día a Sal­vador Lluberes Mon­tás, de la Fuerza Aérea; Francisco Rivera Cami­nero, de la Marina, y Neit Rafael Nivar Sei­jas, de la primera briga­da del Ejército. Designó a Rafael Adriano Valdez Hilario como secretario de las Fuerzas Armadas.