Testigo Odebrecht revela cómo se hicieron sobornos; Señala a Rondón, Díaz Rúa y Pittaluga

Ashley Ann Presinal

Santo Domingo, RD

Mauricio Dantas Bezerra, uno de los principales tes­tigos del caso Odebrecht, declaró ayer en el juicio de fondo, que Ángel Ron­dón y Conrado Pittalu­ga son las personas a las que la empresa brasileña Odebrecht realizaba pa­gos con el fin de conseguir contratos de obras.

El testigo de origen bra­sileño, quien desempeñó el cargo de director jurídico de la constructora hasta no­viembre de 2019, también mencionó a Víctor Díaz Rúa y diversos congresistas como “el destino” de los pagos pa­ra no dejar rastros.

Según Dantas Bezerra, los pagos se destinaban a ellos porque “podían hacer posible las obras” en el país.

Durante la audiencia el testigo manifestó que en el país se admitieron los mis­mos actos ilícitos que en Es­tados Unidos: corrupción, lavado de activos y viola­ción a las reglas de contabi­lidad.

Dantas Bezerra señaló que en el país se pagaron sobornos por aproximada­mente US$92 millones de manera directa o a través de intermediarios para con­seguir contratos de obras.

El exdirector jurídico de la constructora explicó que Odebrecht utilizaba “cuen­tas offshore”, como Consul­tora del Sur y “Landfield” a través de las cuales se reali­zaban los pagos por cuenta y obra de la empresa.

Según Bezerra, estas compañías de terceros eran contratadas por el sector denominado “Operaciones Estructuradas”, estos últi­mos realizaban los pagos relacionados con los actos ilícitos y otros desembolsos.

Al ser preguntado sobre dónde se encontraba el di­nero, el testigo mencionó que estaba en “países paraí­sos fiscales”, sin embargo dijo que no recordaba cuá­les eran estos países.

Rondón reacciona

En declaraciones a los re­porteros luego de finaliza­da la audiencia del juicio a fondo del caso Odebre­cht en el Palacio de Jus­ticia de Ciudad Nueva, Rondón desmintió las de­claraciones del testigo bra­sileño sobre las compañías con las cuales el imputa­do mantenía presuntos contratos para recibir los pagos de manera ilícita. “Yo no tengo contrato con compañía que no sea con Odebrecht. El citó com­pañías ahí que Odebrecht transfería, pero yo no ten­go contacto con eso. (…) Mis contratos están con Odebrecht, no están con “Landfield” ni Consultora del Sur”, expresó Rondón.

El imputado dijo sentir­se “totalmente tranquilo” siempre y cuando la justicia actúe en base a las pruebas y documentos que posee la defensa.

Díaz Rúa y Rondón

En horas de la mañana, la defensa de Díaz Rúa y Ron­dón habían pedido la ex­clusión de Dantas Bezerra de la audiencia con el argu­mento de que el ministerio público no había notificado las declaraciones y entrevis­ta previa que le habían sido realizadas.

El testigo brasileño admitió ser el responsable de las ne­gociaciones de los acuerdos firmados con las autorida­des competentes de Repú­blica Dominicana, Guate­mala, Panamá, Ecuador, Perú y Colombia entre 2016 y 2018.

Dantas Bezerra asegu­ró haber actuado como “apoderado especial” de Odebrecht cuando la cons­tructora firmó el acuerdo con la Procuraduría Gene­ral de la República en el que se comprometió a pa­gar el doble de los US$92 millones, con el fin de re­parar los daños causados al país.

CONTINUACIÓN

Juicio sigue el lunes

Las magistradas Jissel Naranjo, Tania Yunes y Gisselle Méndez suspen­dieron la audiencia pa­ra el próximo lunes a las 9:00 de la mañana.

Suspenden transmisión

Las primeras 4 horas y media del juicio seguido a los acusados de sobor­nos de Odebrecht, que se reanudó ayer, trans­currieron en un debate sobre la legalidad o no de la transmisión en vi­vo de las declaraciones de los testigos. La defen­sa pidió parar la trans­misión en vivo del juicio que hace el Poder Judi­cial, lo que fue acogido por el tribunal.