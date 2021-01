Largas filas en el Gran Teatro del Cibao para hacerse prueba PCR

Lenin Ramos y María Jiménez

Santiago, RD

Luego de las festividades de Navidad y Año Nuevo, el Gran Teatro del Cibao en Santiago se ha en el punto de toma de muestras de PCR, donde acuden cientos de personas, algunas asintomáticas y otras por haber estado en contacto con positivos Covid-19.

Según miembros del personal encargado, cuentan con 300 pruebas para el día de hoy, pero ya para las 10:00 AM se habían inscrito 280 que esperaban en filas para realizarse dichas pruebas.

Se le está dando prioridad a los envejecientes, niños y personas con limitaciones físicas o alguna condición especial. Los interesados en hacerse las pruebas comenzaron a llegar desde las 5:00 A.M., pero el proceso se inicia a partir de las 9:00 AM, debido a que estos llegan a las 8:30 A.M. y tardan 30 minutos organizando el espacio.

El operativo está a cargo de Salud Pública y se divide en dos grupos: el personal médico se encarga de anotar y realizar la PCR, y el personal de Covid realiza el registro.

Con referencia a mantener el orden, reciben la cooperación del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

“La gran aglomeración del día se debe a que hay una gran cantidad de niños pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro, donde el personal de estas han dado positivo al virus y quieren descartar un posible brote. Además, envejecientes que han tenido contacto con personas positivas”, aclaró una enfermera a periodistas del LISTÍN DIARIO.

Agregó, además, que estarán de manera permanente de lunes a viernes, en horarios de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde.