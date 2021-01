Presidente del CMD denuncia médicos contratados para atender casos de Covid-19 todavía no han recibido pagos

Ashley Ann Presinal

Santo Domingo, RD

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, denunció que todavía no se les ha pagado a los médicos que fueron contratados por el gobierno dominicano para enfrentar la expansión del virus del Covid-19.

“Que le pague a sus médicos que están trabajando, que eso da pena”, manifestó Suero este miércoles durante una entrevista realizada en el programa radial El Sol de la Mañana (106.5 FM).

El doctor indicó que han hecho la denuncia en numerosas ocasiones y han sostenido comunicaciones con el ministro de Salud, Plutarco Arias, y sus colaboradores para que les retribuyan a los médicos, no obstante, “mantienen la posición de no pagarles”.

“En el Ministerio de Salud mantiene una burocracia que él debe de resolver, y él es el único culpable. Se lo hemos dicho al ministro, no es más nadie”, añadió.

El presidente del gremio también declaró que las autoridades anunciaron que “nombrarían a 1,000 médicos, pero están nombrados 400 a los que no se les ha pagado”.

El 19 de agosto del pasado año el Gabinete de Salud informó que se contrarían 1,000 médicos, quienes recibirían un entrenamiento especializado para manejar pacientes de Covid-19 bajo las directrices de intensivistas e internistas.

La iniciativa, que formó parte del plan de acción para contener la expansión de la pandemia a nivel nacional, también incluyó el incremento de disponibilidad de camas y unidades de cuidados intensivos, así como el abastecimiento masivo de pruebas PCR y otros insumos necesarios.

Inversión en el sector salud

En la alocución sobre sus primeros 100 días de mandato el presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que se ha invertido RD$5, 260, 000,000 en medicamentos, insumos, equipos sanitarios, entre otros fondos para combatir la pandemia del Covid-19.