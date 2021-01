Muere por Covid padre del doctor Amado Alejandro Báez

Santo Domingo, RD

El doctor Alejandro Emilio Báez Van-Epps, padre del exasesor del Poder Ejecutivo en materia de salud, Amado Alejandro Báez, falleció luego de permanecer varios días ingresado con Covid-19.

La información fue dada a conocer por Alejandro Báez, quien también fuera exdirector del Comité de Gestión Emergencia Sanitaria COVID- 19 en el pasado Gobierno.

Al escribir un relato de lo que pasó la familia luego de que sus padres fueran contagiados del virus, el destacado especialista narró que tenían cuatro semanas luchando con complicaciones del Covid en sus progenitores. Su madre Victoria aún se mantiene ingresada con la enfermedad.

“El 24 de diciembre papi hizo un paro cardiaco, lo reanimé y lo llevé a la misma UCI, (a solo pies) de mami. Unos días mejores que otros, el día antes de su muerte me agarró duro la mano y le dije repetidamente: Todo va a Estar bien, todo va a estar bien”.

“El 31 en casa no había apetito de celebración. El primero, para celebrar el año le llevaba a papi un player con una súper lista Spotify, de su música clásica favorita, me daba satisfacción saber que ese regalo le iba a gustar. En la UCI me dejan entrar y me dicen, doctor Báez, siéntese ahí. No tenía que decir más”, fue parte del mensaje publicado por el hijo que quien le dedicara 70 años de su vida a la medicina y 30 a la docencia.

Sostuvo que el equipo trató de reanimarlo con profesionalidad, por lo que agradeció su compasión en tan difícil momento.

El doctor Báez Van-Epps fue sepultado ayer. “Una ceremonia triste y vacía, no representativa de la vida de un hombre que desde los 16 años dedicó 70 años consecutivos a la medicina”, dijo su hijo.

Fue egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1958, y por 30 años impartió docencia en la UNPHU. Además de Alejandro, con su esposa Victoria procreó a Alexandra.

“Descansa en paz papi, gracias por todo lo que fuiste y todo lo que nos entregaste”, termina Báez su escrito dedicado a su padre.

En una entrevista que ofreciera el especialista a Listín Diario el pasado 16 de junio, cuando se desempeñaba como director del Comité de Gestión Emergencia Sanitaria COVID- 19, Alejandro Báez hizo incapié en la necesidad de que los ciudadanos se cuidaran, porque “el virus mata”.

Al virus hay que tenerle miedo

Se mostró convencido que al COVID-19 hay que tenerle miedo. “El virus enferma, el virus mata, hay cientos de dominicanos que han perdido la vida por este virus y nosotros tenemos que entender que hay millones de dominicanos que han hecho sacrificios para que estemos en un punto mejor y que lo peor que puede pasar es relajar las medidas a nivel personal, porque estoy harto”, dijo para entonces.

En la entrevista, publicada el pasado 16 de junio en la sección “Una Cita con el Covid”, el doctor recordó los sacrificios que hacía para cuidad a sus padres, debido a la avanzada edad que tenía, por lo que se encontraban dentro del grupo de personas vulnerables. Dijo que tenía que saludarlos de lejos.

“Para mí es muy difícil estar en el país y no poder convivir con mis padres. Los visito esporádicamente pero no les doy abrazos, mantengo el distanciamiento, uso mascarillas, manitas limpias, es un tema de entender que hay que invertir en lo mayor, no perder lo mucho por lo poco”.

Podemos expresar afectos y socializar de otra forma, es cambiar la forma de ver las cosas, y pasar “de lo mío a lo común”, y que hay que cuidar mucho más a los mayores de 60 años con co-morbilidades.