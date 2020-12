Yayo Matías dice teniente coronel de Mao fue ejecutado y el matador había estado en su casa

Santo Domingo, RD

Para el exsenador perredeísta Valverde, César Augusto Matías (Yayo), la muerte a manos de una patrulla de la policía, del teniente coronel piloto de la Fuerza Aérea, Ramón Israel Rodríguez Cruz, fue una ejecución y entiende que la policía de Valverde no debe participar en la investigación.

Yayo Matías dijo que conocía al oficial y a su familia, y que tiene información de que el matador estuvo en casa la victima 43 días antes.

“Quiero ser muy claro, no hay la menor dudas de que se trata de una ejecución y anuncio al país y a nuestra provincia, que no dejaré solo a la madre y esposa del coronel Rodríguez Cruz y usaré todo lo que esté a nuestro alcance para establecer la verdad, no habrá impunidad ya verán” dijo el dirigente político.

Agregó que “como abogado y político, estoy haciendo mi propia investigación, porque todo el mundo sabe en Boruco, de que él matador haces unos 43 días, poco más O poco menos estuvo en la casa y habló con el coronel, porque tenía una música alta y cuando se identificó se retiró de mala manera” escribió el Twitter el exlegislador.

“Así hago un llamado a la Fiscalía de Valverde, al procuradora General de la República, cuando establezca la verdad de la ejecución, la provincia y el país serán enterados tan pronto como le de los datos al señor presidente, del autor intelectual de este Crimen horrendo y consternante” fue otro de los tweet del dirigente político el sábado.

Mientras que este domingo agregó otra publicación en la que dice que la Policía de Mao no debe participar en la investigación de la muerte del teniente coronel piloto ocurrida la madrugada del pasado jueves cuando llegaba a su casa.

Los días viernes y sábado moradores de la comunidad de Boruco protestaron en reclamo de que se haga justicia con la muerte del oficial.