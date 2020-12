El toque de queda, inexistente en la Nochebuena de los barrios de Santo Domingo

Javier Flores y Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo, RD.

La noche del jueves se celebró en la República Dominicana la tradicional Nochebuena, que en vísperas de Navidad, es uno de los días con más movimientos de personas.

En esta oportunidad las celebraciones y los juntes familiares iban a ser un poco diferentes debido a las medidas especiales aplicadas por el Gobierno para detener los avances del nuevo coronavirus.

Una de esas restricciones es la aplicación de un toque de queda que imperaba desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, pero con libertad de transitar hasta la una de la mañana y sería a partir de allí que los activos policiales y militares comenzarían a detener a las personas que violaran la disposición gubernamental.

En la tarde del jueves, el director de la Policía Nacional, Edward Sánchez González, manifestó que las unidades policiales y militares estarían atentas en ubicar las fiestas clandestinas que podrían montarse en diversos sectores del país.

El resultado de sus operaciones la noche del jueves y en la madrugada del viernes dejó como resultado 995 personas apresadas; 414 sometidas a sanciones administrativas por ignorar uso de mascarillas; tres negocios cerrados; 398 motocicletas retenidas y 68 vehículos retenidos.

Sin embargo, residentes en varios de los barrios más populosos del Gran Santo Domingo se quejaron de que en esos alrededores la medida administrativa no fue acatada por la mayoría de las persona.

“Eran las 3:47 de la mañana y aquí estaban haciendo lo que les daba la gana y para colmo, la policía pasó varias veces y hacían caso omiso, como si no les importara lo que estaba pasando”, dijo Rubén Ortega, residente en la calle Estrella Ureña de Los Girasoles III, quien agregó que esas acciones no son excepciones y que allí no se ha respetado el toque de queda en ninguna oportunidad.

La misma situación de Ortega la vivió Damaris Suero, quien vive en Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, y recalca que el alto volumen de la música en el barrio.

“Yo de verdad admiro al que pudo dormir ayer, esa música no la apagaron hasta pasadas las seis de la mañana y fue porque dique iban para la playa, según escuché porque sino siguen el asunto”, expresó Suero al LISTÍN DIARIO.

Esperan que para fin de año sea “peor”

Para el 31 de diciembre se tiene programado que el toque de queda funcione de la misma manera en que se implementó en Noche Buena. De 7:00 PM hasta las 5:00 AM, con un permiso de libre tránsito hasta las una de la madrugada y varios de los ciudadanos temen porque ese día las circunstancias sean “peores”.

“Si eso fue el 24, no quiero imaginar cómo será el 31, lo más seguro será peor porque habrá más gente en la calle, normalmente el 24 es más en familia pero el 31 es más para la calle, ya se pueden imaginar”, dijo Ramón Urbáez, residente en Santo Domingo Este.

Ni el Olimpico ni el Club San Carlos fueron usados

A pesar de de que el vocero de la Policía Nacional, Miguel Balbuena había informado a LISTÍN DIARIO que tanto el Club San Carlos y el Centro Olímpico estos serían utilizados para albergar a los detenidos por violar las disposiciones sanitarias durante las festividades, ambos estuvieron con sus puertas cerradas durante el feriado de Navidad.

La mañana de ayer, el Club San Carlos permanecía totalmente cerrado y sin movimiento de personas. Un residente de la zona indicó a este medio que no había visto policías por el lugar y que todo ha estado en calma en el club.

Mientras que en el Centro Olímpico un oficial del destacamento dijo que el lugar se encontraba cerrado y que no habían sido llevado ningún preso.

Las puertas del Estadio Olímpico Félix Sánchez permanecían con candado y sin ningún reacondicionamiento adicional.

La Policía Nacional había informado que se habilitarán esos espacios para que los detenidos tengan un lugar “más abierto” y no se aglomeren en las cárceles ordinarias, pero este medio confirmó previó a Nochebuena que ninguno de los lugares habían sido habilitados para estos fines.