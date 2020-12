Fallece joven Alex Villegas, el camarógrafo que visitó la primera dama al hospital

Santo Domingo, RD

Falleció este viernes el joven Alex Villegas, afectado de cáncer de pulmón, quien estuvo ingresado en el Instituto Nacional de Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart).

El joven, quien era camarógrafo, fue visitado el jueves por la primera dama Raquel Arbaje, tras una solicitud hecha por este.

“Amigos, anoche no pude dejar de llorar porque me entero por su hermano, que Alex Villegas; el joven quien me honró pidiéndole que le visitara, falleció. Sepa su familia, le escribí privado, que el Estado y está amiga está al servicio. Mi abrazo del alma”, publicó Arbaje al lametar su muertes este viernes.

El miércoles el joven solicitó a Arbaje una ayuda por su enfermedad, aunque se conformaba con una visita.

“Hola distinguida @raquelarbaje aquí estoy postrado en una cama del @incartrd con cáncer de pulmón Pulmones necesito que me ayuden con lo que ustedes puedan me conformo con una visita por que se que usted es una mujer noble”, escribió en su cuenta de Twitter junto a una foto suya.

Villegas había trabajado para medios de comunicación del país como Telemicro y Proceso, además en el Comité Olímpico Dominicano.

Con su partida, el joven Villegas deja a su esposa Heidy Magdelin Burgos de Villegas y sus dos hijos.

Sus restos serán llevados a la funeraria San Ramón, por la Avenida Los Restauradores de Sabana Perdida.