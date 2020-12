Paliza: RD$100 millones entregados a los artistas es un contrato a futuro

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo, RD

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, expresó ayer que los RD$100 millones entregados a los artistas por parte del Gabinete de Políticas Sociales no es una donación sino un contrato a futuro.

“No es una donación es una contratación a futuro, entiéndase si usted tiene una organización artística se le va a dar una colaboración a usted hoy, pero usted tiene obligación de suplirme en el futuro”, sostuvo el funcionario.

Al ser entrevistado en el Palacio Nacional, Paliza aseguró que esta colaboración se hizo pensando en los músicos y personas que trabajan con los artistas.

“No vean también los artistas solamente como el que los dirige, que muchas veces puede tener una vida organizada o no. Hay mucha gente de abajo, que son los artistas y los acompañantes, la estructura que requiere de un auxilio y por eso se le ha dado una colaboración”, explicó Paliza. Por tradición los Gobiernos contratan a los artistas para las fiestas populares navideñas. En relación a esto dijo que este año no será posible realizar fiestas por la pandemia del Covid-19, por lo que “la clase artística no se ha podido desarrollar como lo hacía antes”.

No habrá fiestas

“Este año no hay fiestas populares barriales, por supuesto que la pandemia lo prohíbe, también la clase artística tiene meses (…), ocho meses sin poder desarrollarse en la dimensión que tiene”, afirmó el ministro administrativo de la Presidencia.

Paliza sostuvo que este gesto debe verse de manera positiva, “lo que debemos de ver, es el punto positivo del gesto que ha hecho el Gabinete Social que es ir en auxilio, no necesariamente de la figura más pública de una banda si no de las personas que están debajo, que tienen un significado y un valor para nosotros”.

Paliza también fue preguntado sobre la fuente de dónde salieron estos fondos, y si el Gabinete de Políticas Sociales se maneja con relación a la Ley de Compras y Contrataciones.

“Eso es una pregunta que debe de realizarse al propio Gabinete, pero entiendo que todo lo que se haga dentro del marco del Gobierno dominicano se hace consultando los organismos y departamentos correspondientes. Siempre debe cumplirse la ley”. dijo.