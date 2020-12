Santo Domingo Norte también muestra un panorama de deterioro

Javier Flores

javier.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Desde su fundación en el 2001, el problema del tránsito ha sido esa nefasta constante en la vida de aquellos que residen en el municipio Santo Domingo Norte. Con la creación del Metro de Santo Domingo, en el 2008, la movilidad de quienes estudian o trabajan en el Distrito Nacional mejoró notablemente, sin embargo los embotellamientos se hacen cada vez más agudos.

“Aquí uno pierde dos horas en los tapones en las horas pico, esto es muy insoportable. Desde que llegas a la cabeza del puente (Jacinto Peynado) es sin pisar el acelerador, eso es a una sola marcha hasta después que llegas a punta”, explicó Javier Hernández a reporteros del LISTÍN DIARIO que realizaban un recorrido por la zona.

El pensar de Hernández fue reciprocado por la mayoría de los conductores que se desplazaban por la avenida Máximo Gómez, quienes agregan que los tapones están a la orden del día en todo momento y no solo en las horas pico. “Hay ocasiones que de verdad yo prefiero soltar el carro y tomar mi metro, y lo he hecho. Aquí los tapones son kilométricos a todas horas, a las 10:00 de la mañana fácilmente duras una hora en todo el trayecto, imagínate a eso de las 5:00 de la tarde, fácilmente se te van dos horas, así no se puede”, decía Manuel Acosta.

Los hoyos

Sin embargo, las calles de esa demarcación no solo tienen esa problemática, además de los tapones, son los grandes hoyos que se encuentran en las principales vías del municipio que dificultan aun más el movimiento de los vehículos.

“A veces dan ganas de uno dejar el carro botado y mejor salir a pie, porque fácilmente el vehículo de uno se desbarata en cualquier hoyo, esto es una cosa terrible”, cuenta Francisco Ramírez, mientras iba camino a su trabajo.

La avenida Máximo Gómez, la principal vía de comunicación de ese municipio, se encuentra repleta de hoyos que entorpecen el tráfico de esa ciudad, incluyendo uno ubicado a solo pocos metros de la sede del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.

Esas vicisitudes también se viven en sectores del municipio, como en El Edén, donde un gran hueco en medio de su calle principal dificulta la vida de los residentes de la zona.

“Ese hoyo ha estado ahí siempre y alcaldes van y alcaldes vienen y nadie hace nada. Yo mi carro ni lo paso por ahí por eso mismo, prefiero dar una vuelta más grande y no arriesgarme a que mi vehículo se quede ahí, me sale más barato ir a una estación de gasolina porque es complicado”, expresó Guillermo Parra.

Parra contó que cada vez que llueve el agua se queda aposada allí por varios días y eso genera un “inaguantable” mal olor.

“Yo no sé como los que viven frente a eso lo aguantan porque eso incluso aquí a veces es difícil de aguantar el hedor, no quiero ni saber cómo esa gente aguanta eso”, agregó el señor que reside a solo varias casas de donde está ubicado el hueco.

La recogida de basura

En varios puntos del municipio, los reporteros de este diario observaron que la basura se amontona debajo de los postes de luz y solares, sin embargo los munícipes no señalaron esta situación como un problema de la alcaldía.

“Los camiones pasan con mucha regularidad, se amontona así porque la gente empieza a sacar la basura los días que no pasa y entonces se junta todo eso ahí, pero el camión pasa siempre, al menos así lo percibo yo”, dijo Cristina Adames.

Sepa más

Iluminación de las vías

Lo que califican como una irresponsabilidad es la poca iluminación que hay en las vías de mucho transito, principalmente en la avenida Charles de Gaulle.

“Tú tienes que andar con los ojos bien abiertos y tus luces tienen que ser bien buenas porque sin darte cuenta te puedes meter en un hoyo y desbaratar tu carro ahí mismo”, exclamó Héctor Guzmán.

Carlos Guzmán Santo Domingo Norte fue el único municipio del Gran Santo Domingo en donde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ganó la sindicatura en la persona de Carlos Guzmán, aunque este luego dejó ese partido y se unió a la Fuerza del Pueblo.

Guzmán ha recibido una valoración positiva por parte de los residentes de SDN, principalmente en su labor de recogida de la basura pero aún entienden que debe aplicar un mejor plan de acción con relación al tráfico y a tapar los hoyos de las principales avenidas.