La Policía arresta a 12 personas en centro comercial y les ocupa US$179 mil dólares

Santo Domingo, RD

La Policía Nacional informó que apresó a 12 personas en un establecimiento comercial a las que se les ocupó 179,550 dólares, RD$230,050 y tres armas de fuego.

La institución indicó que el decomiso se produjo en un establecimiento comercial ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart, en el sector La Castellana, Distrito Nacional.

Entre los detenidos están Jimmy Jairon Peña Rodríguez, a quien se le ocupó la suma de US$149,750; Benjamín Abel Martínez Díaz, Se le ocupó la suma de la suma de US$ 20,100 y RD$ 61,500; José Gómez, quien tenía US$ 8,500,00; Edgar David Carvajal, al que se le ocupó US$ 1,200.00 y RD$ 14,500.00.

Mientras que a Adonis Poline Lora se le incautaron RD$80,550.00; Carlos Calderón RD$56,000.00; y a Richard Díaz un monto de RD$ 17,500.00.

El reporte preliminar refiere que también fueron ocupadas tres pistolas, una de ellas al cabo de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) Melvin David De La Cruz, quien también se encontraba en el referido lugar, por lo que fue remitido a su dependencia militar.

Tanto los detenidos como el dinero ocupado fueron enviados al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.