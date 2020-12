Director de la Policía advierte que harán cumplir restricciones de Navidad

Rosmery Méndez

Santo Domingo, RD

El director de la Policía Nacional, mayor general Eduard Sánchez, dijo que esa institución junto al Ministerio de Defensa van a hacer cumplir las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo para evitar la propagación del coronavirus.

El mayor general, al culminar el acto de graduación de cadetes en la Fuerza Aérea, hizo un llamado a la población para cumplir con las medidas en estas festividades.

"Estamos llamando al entendimiento, la conciencia ciudadana aporte al país para que el tema de salud sea superado".

Dijo que con el Plan de Navidad y Vida puesto en marcha a principios de mes fueron lanzados a las calles 26 mil policías y 4,000 miembros de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad ciudadana.

Aseguró que continúan trabajando en los barrios en lo concerniente a la aglomeración de personas y negocios abiertos fuera del horario del toque de queda.

"Seguimos trabajando en los barrios al respecto del cierre de los negocios por la aglomeración de personas", puntualizó.

Dijo que no solo se trata de arrestar a las personas que incumplen con las medidas, "No solamente es reprimir, no solamente es perseguir y arrestar personas, necesitamos el apoyo de toda la sociedad dominicana".

Garantizó que serán reforzadas las medidas y que habrá nuevas estrategias, con el nuevo horario del toque de queda.

El Gabinete de Salud, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, presentó este martes el nuevo horario del toque de queda que será de 7:00 pm hasta las 5:00 de la mañana con un libre tránsito hasta las 9:00 y los días 24 y 31 de diciembre de 7:00 de la noche a 5:00 am, con libre tránsito hasta la una de la mañana del 25 y 01 de enero respectivamente.

Arresto en toque de queda

En otro orden, confirmó que el día de ayer fue cerrado un negocio en la Gustavo Mejía Ricart por violentar el toque de queda.

Dijo que de la mano del Ministerio Público están indagando sobre el hecho y que en las próximas horas se darán más detalles del caso.

Una fuente extraoficial informó a este medio que en el negocio se incautaron armas de fuego, dos millones de pesos, miles de dólares y vehículos durante el operativo.