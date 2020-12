José Alejandro Vargas, ¿quién es este juez y cuáles han sido sus casos sonoros?

Santa Marte

Santo Domingo, RD

Si hay algún nombre de un juez ha sido sonoro durante lo que va del mes de diciembre es el de José Alejandro Vargas, sí, el mismo que se quejó de que llevaba 26 horas conociendo una “simple” audiencia de medida de coerción.

Y es que no era cualquier audiencia. Se trataba de la medida de coerción que el Ministerio Público pedía contra 11 de los imputados en la Operación Anti-Pulpo, cuyos integrantes asegura la Pepca estafaron al Estado dominicano con casi 4,800 millones de pesos mediante la obtención de contratos fraudulentos con entidades estatales.

¿Quién es este juez?

Es un abogado de 65 años nacido en La Vega, con tres hijos, dos de ellos abogados y un médico.

Cursó especialidades en Derecho Penal, Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales.

Pero el Juez Vargas no solo es conocido por el sonado caso de la Operación Anti-Pulpo. También ha sido quien ha ventilado casos de atracos, asesinatos y narcotráfico, en éste último el que involucró a la pareja de César Emilio Peralta alias “César el Abusador”, Marisol Franco, y otros dos, acusados de pertenecer a la organización criminal de narcotráfico y lavado de activos que supuestamente este dirigía.

En 2009 dictó prisión preventiva para Mary Peláez, por su vinculación al caso José Figueroa Agosto, calificado por las autoridades locales para la época como uno de los más grandes narcotraficantes que operaba en el país y que se había fugado dos veces de cárceles estadounidenses.

El 14 de julio de 2017 el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional se sometió a un careo frente a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el entonces presidente Danilo Medina, en calidad de aspirante a miembro del Tribunal Superior Electoral.

Sin embargo, durante el proceso afirmó que había cierta desconfianza del mandatario hacia su persona, lo que no reparó en hacérselo saber.

“Si ustedes no me tienen confianza, yo lo que voy es a sentirme mal y no vale la pena que yo vaya a sentirlos a ustedes inseguros e infelices porque tengan un juez en el cual ustedes no confían. Por eso yo he venido a disculparme y a dar las gracias por esta participación”, expresó Vargas para entonces, al referirse al mandatario.

Pero, como si se tratara del refrán que dice que de “guerra avisada no muere soldado” Vargas tres años atrás, cuando estuvo frente a frente al expresidente Medina, le había advertido que cuando “bajara del trono” no iba a tener a los cortesanos que en ese entonces le rodeaban.

Hoy la página ha cambiado. Ese mismo juez fue el que tuvo de frente a dos hermanos del expresidente a los que tuvo que conocerles, junto a otros nueve involucrados en la Operación Anti-Pulpo, medidas de coerción y enviarlos a prisión por desfalco. Los hermanos del exmandatario involucrados en la trama son: Alexis Medina Sánchez, considerado el principal cabecilla y enviado a cumplir tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Nayajo, y Magalys, quien deberá cumplir tres meses de prisión domiciliaria.

Durante el conocimiento de la audiencia de los familiares del exmandatario y compartes utilizó jocosas frases entre ellas: “cuando uno está de mala suerte, cae de espaldas y se rompe la boca”, y “cuando se está en el poder el chiste más agrio despierta carcajadas”.

“Esto yo no lo veo como un asunto político, esto yo lo veo y se lo digo a Alexis Medina que tengo mucho tiempo que lo conozco, como un mal pago familiar que nunca debió haber sido”.

Señaló además, que Alexis Medina, que es el hermano más pequeño del expresidente Danilo Medina, ha sido la niña linda del exmantatario, “y eso lo sabe su hermana, que el expresidente de la República ha sentido una debilidad extraña por su hermano”.

Aseguró que los negocios de Alexis Medina fueron notorios, tanto que los empresarios que veían que él era favorecido por encima de ellos, usando tráfico de influencia, hoy celebran esté detenido.

“Cuando se habla de funcionarios, yo creo que Alexis mandaba más que los funcionarios” y repitió “mandaba más que los funcionarios”.

Pero como si la audiencia del caso Antipulpo fuera poco, el juez Alejandro Vargas también se autodesignó para conocer el archivo definitivo del caso Odebrecht, considerada una de las estafas más grande al Estado dominicano que involucra unos 92 millones de dólares en pagos de sobornos por parte de la compañía brasileña para obtener contratos para construir obras estatales.

La medida está pautada para conocerse el próximo 21 de este mes en curso.

El juez se autodesignó luego de que la presidenta del Primer Juzgado de la Instrucción apoderara para conocer la instancia a la jueza Keila Pérez Santana y ésta se inhibiera del proceso por los lazos de amistad con uno de los favorecidos con el dictamen, en este caso el exdiputado Ruddy González.

Corresponderá al juez Vargas decidir si revoca o no el archivo con las firmas del exprocurador Jean Alain Rodríguez y de Narciso José Escaño Martínez, procurador general de corte de apelación, que fungió como titular interino de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Los autos, otorgados en septiembre de 2019 a favor de Temístocles Montás, Alfre­do Pacheco, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Ju­lio César Valentín, Máximo D’ Oleo, Ruddy González y Radhamés Segura, cuentan con las firmas del exprocu­rador Rodríguez y de Escaño Martínez.