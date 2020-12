Expertos afirman país está a la puerta de segunda ola de infección por Covid

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD

República Dominicana se encuentra en la puerta de una segunda ola de infección del Covid-19, con un incremento sostenido de los casos de contagios en las últimas tres semanas, y cuya mayor expresión podría verse materializada entre los meses de enero y febrero como resultado de las festividades navideñas.

La advertencia fue hecha ayer en conjunto por José Rafael Yunen, especialista en cuidados críticos, y José Brea del Castillo, pediatra infectólogo, experto en vacunas, quienes recomiendan al país hacer uso de todas las herramientas preventivas existentes tanto a nivel de medicamentos y de vacunas de emergencia que demuestren efectividad, unidas a las no medicamentosas, como uso de la mascarilla, higiene y distanciamiento.

Recordaron que aunque en la actualidad ninguna vacuna se ha aprobado comercialmente, sí existen siete aprobadas para uso de emergencia, entre ellas siete chinas, una rusa y una norteamericana, a lo que se suman algunos productos con fines preventivos que estudios han demostrado niveles de protección, como vitamínicos y el spray nasal conocido como taffix que se ha estado usando en diversos países, aunque recuerdan que nada sustituye la mascarilla y demás medidas preventivas.

Señaló que aunque hay lecciones aprendidas que garantizan menos mortalidad por Covid en una segunda ola, es necesario evitar que las personas se infecten y afecten el sistema hospitalario.

Larga lista de medicamentos

“La gente tiene que tener informaciones y hacer uso de todas las herramientas preventivas disponibles”, señaló Yunen, quien en entrevista concedida a Listín Diario vía zoom hizo un recuento de los diversos medicamentos que se han utilizado en el país y el mundo para tratar el Covid, muchos de los cuales luego fueron descartados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Recordó que aunque ninguno es específico para el virus, desde el dos de marzo se empezó a redimensionar el uso de medicamentos desinflamatorios, y ahí surge la hidroxicloroquina (sacada posteriormente), y el antiviral tamiflú en altas dosis y con inhibidores de proteasa.

Citó que luego se empezó a utilizar el también antiviral remdesivir para acortar el tiempo de intubación, el de alto costo tocilizumab, la dexametasona, ivermectina in vitro, antiviral favipiravir, anticoagulantes más agresivos, vitaminas D, C, Zinc, melatonina (este último con mejor data). Cree que sería bueno hacer una encuesta con médicos para ver cuáles de ellos les funcionaron.

Preparación es importante

Mientras Brea recordó que para enfrentar una segunda ola es necesario que rápidamente el país se prepare. Dijo que se teme que fruto de las festividades navideñas se produzca un aumento porque las personas se reúnen.

Entiende que es política de cada país el utilizar las vacunas aprobadas de emergencia dispuestas por los entes reguladores, pero que es favorable que República Dominicana se prepare para ello y que utilice todas herramientas preventivas, porque en estos momentos todo es válido.

Entretanto, Yunen dijo que actualmente hay dos medicamentos que se están usando para atención de pacientes con Covid, como son el antiviral flavipiravir, antihistamínico famotidina, aspirina y las vitaminas C, D y Zinc, azitromicina por tres días en caso de fiebre, y dexametazona. Nuevos han surgido cócteles de anticuerpos monoclonales que no han llegado al país todavía. Entorno al spray nasal taffix hipromelosa no es nuevo y está más dirigido a la prevención. Este fármaco tiene dos estudios, uno hecho por la Universidad de Virginia y otro reciente en fiestas judías donde en la Sinagoga se vio menos transmisión del virus en aquellos que lo utilizaron por cinco horas.

Su función, explicó, es que disminuye el PH en las células haciéndole difícil a una de las dos vías más importantes de contagio, como son la nariz y la boca, su penetración, aunque recordó que no sustituye el uso de la mascarilla.

Afectados.

Entre los grupos de riesgo, 582 trabajadores de la salud han resultado afectados por el coronavirus SARS-Cov-2; unas 295 embarazadas se han infectado, y 14,789 jóvenes menores de 20 años. La letalidad se coloca en 1.5 por ciento.