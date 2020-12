Milagros Ortiz Bosch afirma que ha recibido denuncias de corrupción en actual gobierno

Santo Domingo, RD

La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, manifestó este viernes que ha recibido varias denuncias de corrupción en el actual gobierno.

Dijo que eran tres o cuatro, pero no abundó porque se está en proceso de investigación.

Durante una entrevista en el programa El Despertador (Color Visión canal 9), señaló que están revisando los archivos y buscando a quienes realizaron denuncias que nunca fueron escuchadas.

“No hemos abundado mucho en las de antes, ni las de ahora; pero las de ahora serán mucho más definitivo porque todos estamos comprometidos con el cambio”, aseguró Ortiz Bosch.

Asimismo, indicó que sabe de personas interesadas en laborar para la administración pública, pero los puestos serán otorgados para quienes cuenten con los requisitos para ello.

“Nosotros tenemos algunas quejas, pero tenemos la esperanza de la gente de saber que va a poder participar en igualdad de condiciones si tienen la capacidad para ejercer los cargos”, expresó este jueves durante una entrevista hecha en el programa El Despertador.

Además, expresó que si se hubiesen realizado las declaraciones de bienes desde el momento en que se instituyó como norma, “no tuviéramos tantos presos por corrupción”.

“Lo que ha pasado con la declaración jurada de bienes no es una tontería, quedaron 378 miembros del gobierno pasado que no presentaron su declaración jurada al salir; y de nosotros quedaron 32 y fueron sancionados”, agregó.

Opinión renuncia de exministra de la Juventud

Milagros Ortiz catalogó de prudente la renuncia de Kimberly Taveras, exministra de la Juventud.

“Nosotros actuamos como debimos actuar, creímos que ella debía, ante las denuncias públicas que se habían hecho, comparecer ante la Procuraduría General de la República y creo que al final ella justifica que el tanto tiempo sin ejecutivos en la dirección le llevaba a renunciar para la eficiencia del ministerio”.

Agregó que es algo que todos los funcionarios de este gobierno deben aprender y emular.

La funcionaria invitó al resto de los servidores públicos a no tener miedo a ser investigados. De igual forma, advirtió que “si no nos portamos bien vamos a ser investigados” y que el gobierno no va a poner ningún tipo de trabas al Ministerio Público para que realice sus funciones.

Milagros Ortiz Bosch ha presentado varios casos ante la Procuraduría, pero luego es esta institución quien pondera si es objeto de persecución o no.

Control de Gastos Públicos

Milagros Ortiz Bosch se siente orgullosa de ver caminando el perfeccionamiento de un sistema con tantos defectos, luego de que el presidente Abinader anunciara la creación de un Gabinete de Transparencia, Prevención y Control de Gastos Públicos.

“Me siento, como demócrata, satisfecha, porque mis generaciones han soñado en un Estado de derecho, en una democracia funcional, va caminando, va demostrando paso a paso que la podemos construir”, externó la funcionaria.

Milagros Ortiz destacó que la transparencia será fundamental y esta unidad no fue creada para crear más gastos, sino para dirigir sus recursos en una misma dirección.

Una de las nuevas funciones será evaluar aquellas leyes que fueron “deformadas para acotejarlas a la filosofía de control”; así como también supervisarán la parte financiera con especial énfasis en los resultados de las inversiones realizadas.

Esta comisión estará conformada por un equipo encabezado por Mario Serrano.

Ortiz Bosch mencionó que se realizará un programa masivo de capacitación de todos los funcionarios públicos de manera obligatoria.

A su llegada a la DGEI dijo que descubrió que todos los programas que dependen de la comunicación con el ciudadano estaban fracasando, entre ellos mencionó el Gobierno Abierto y el compromiso con las Naciones Unidas para la transparencia de este nuevo gobierno.

Bosch considera que el presidente coloca bajo esta nueva comisión la previsión y control del presupuesto que es donde se originan los actos de más grande de corrupción.