Carlos Salcedo dice juez Vargas se comportó en audiencia de “Anti Pulpo” como un “muchacho grande”

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

El abogado Carlos Salcedo consideró que el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, se comportó como “un muchacho grande” en la audiencia de medida de coerción a los implicados en el denominado caso Anti Pulpo y que cayó en el plano personal para hacerse el gracioso ante la sociedad.

Salcedo, quien representa al exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, y a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, indicó que el magistrado habló de “discursito” y que en su caso le señaló que fue a filosofar, por lo que expresó que esa actuación frente a él como defensa técnica lo lleva afirmar que lo que emitió el juez fue una “sentencita”.

Precisó que ese fallo fue producto de la desigualdad y el desequilibrio que, en su criterio, estableció claramente frente al país el nivel de discriminación en perjuicio de su defensa técnica.

Agregó que por los resultados, el magistrado tenía un prejuicio ya y una tendencia en su cabeza preparada, según dijo, dando cuenta de lo que popularmente la gente pretendía, sin que los ciudadanos entiendan qué es el derecho y de que lo que se necesita son pruebas, las que asegura, desarticuló frente al ministerio público.

“Como nosotros dijimos un discursito y filosofamos, el dio una sentencita, porque no tiene ningún fundamento, y simplemente, desoyó cada una de las pruebas contundentes que presentamos”, señaló el jurista, quien afirmó que tiene 34 años de ejercicio profesional y que se respeta.

Tras indicar que siempre ha apoyado al magistrado Alejandro Vargas para que logre el ascenso que merece, puntualizó que en ese momento lo que ha querido es hacerse “el gracioso” porque hay una convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para escoger a los jueces de las altas cortes, a lo cual ha aspirado.

“Quiere quedar bien ante la población dominicana para que lo respalde, y eso no se condice con lo que yo pienso que es él, de principio, honorable, con ética, pero en el proceso se comportó y en la decisión como un muchacho grande, que no se sabe poner los pantalones que le tocan, no se los puso para poder detener al ministerio público y de manera particular a Yeni Berenice (procuradora adjunta)”, sostuvo.

Dijo que el juez le permitió a Berenice que interrumpiera e interrogara cuando ella lo entendía, sin corresponderle o habiéndose cerrado el turno, debido a que no le puso ningún tipo de control, sin ejercer el papel de policía de la audiencia para ella en perjuicio de él, coartándole, con lo cual considera se le cercenó el derecho de defensa que ejercía en favor de Pagán y Alexis Medina Sánchez.

El juez Alejandro Vargas dictó el martes medida de coerción a 10 de los 11 acusados de corrupción, testaferro y de ser suplidores privilegiados del Estado, entre ellos a los dos que representa el jurista Carlos Salcedo. Adelantó que apelará la decisión de prisión preventiva impuesta a Pagán y a Medina Sánchez.