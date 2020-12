La premonición del juez Alejandro Vargas a Danilo Medina hace 3 años

Ashley Ann Presinal

Santo Domingo, R.D

Transcurridos más de tres años desde que el juez José Alejandro Vargas le advirtiera a Danilo Medina que cuando “bajara del trono” no iba a tener a los cortesanos que en ese entonces le redoeaban, fue a quien le tocó decidir el destino de dos integrantes de la familia Medina.

Ayer, el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó medidas de coerción contra Juan Alexis Medina y Carmen Magalis Medina, hermanos del expresidente de la República e imputados por el Ministerio Público en casos de corrupción de la pasada gestión de su hermano.

El aviso por parte de Vargas se remonta al 14 de julio del 2017, cuando renunció a su postulación para ser miembro del Tribunal Superior Electoral alegando que miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) “no le tenían confianza”.

“Si ustedes no me tienen confianza, yo lo que voy es a sentirme mal y no vale la pena que yo vaya a sentirlos a ustedes inseguros e infelices porque tengan un juez en el cual ustedes no confían. Por eso yo he venido a disculparme y a dar las gracias por esta participación”, expresó Vargas.

En aquella ocasión, el magistrado se dirigió firmemente hacia el entonces presidente Danilo Medina Medina para manifestarle su postura en cuanto a su criterio y concepción de justicia, diciendo que no podía aceptar la posición aunque “fuera la gloria” por la falta de confianza que le tenían.

Vargas añadió estar seguro de que cuando el expresidente de la República se enfrente a un acto de injusticia, los integrantes del Consejo le dirán que llame al juez Alejandro Vargas para juzgarlo.

“Le voy a decir algo señor presidente, yo le puedo garantizar a usted que si mañana cuando usted baje del trono y no tenga los cortesanos a su alrededor, (…) usted tenga un problema porque se vaya a cometer en contra de usted un acto de justicia, yo estoy seguro que parte de los integrantes que están en esa mesa le van a decir a usted: señor presidente tenemos que tratar de que sea el juez Alejandro Vargas que le juzgue porque estamos seguros que si se va a cometer en contra suya una injusticia él no va a dejar que se cometa”

El magistrado culminó su intervención diciendo “Si no hay esa confianza señor presidente entonces sería irrevocable mi posición”.

En la audiencia que tomó lugar en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por más de 26 horas, el magistrado Vargas dijo ser “testigo” de que el expresidente Medina “fue cuidadoso y mantuvo a Alexis a distancia”. No obstante, el imputado hizo caso omiso.

“Se trata de una falla familiar en que una persona no sé si por inmadurez o lo que sea desconoció que su hermano ocupaba una posición y que eso lo obligaba a él a mantener una postura que no pudiera, diría yo, atollar al gobierno de su hermano”, explicó después de deliberar por varios minutos.

Antes de dictar la prisión preventiva contra los imputados, Vargas destacó que “Alexis no correspondió con las pretensiones del presidente y comenzó a hacer negocios notorios”.

A la hermana del expresidente, Magalys Medina, le señaló que el comité de compras del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), institución en la que fungía como vicepresidenta administrativa, favorecía a su hermano Alexis por su condición de ser pariente del expresidente de la República.

Medida de coerción

Al acusado de ser el líder del entramado societario, Juan Alexis Medina, el magistrado Vargas le dictó prisión preventiva por tres meses a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal.

Por otro lado, Magalys Medina deberá cumplir tres meses de arresto domiciliario, con un brazalete electrónico o bajo vigilancia del MP con impedimento de salida. Además, tendrá que pagar una fianza de RD$ 10 millones mediante contrato.