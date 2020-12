Ministro de Medio Ambiente: El país adolece de sistema para los desechos clínicos

Yaniris López

Un tema que el ministro de Medio Ambiente dominicano dice abordar con mucha vergüenza es el tratamiento final de los residuos médicos y clínicos.

“Es un problema serio”, dice Orlando Jorge Mera en el desayuno de Listín Diario.



Como anteriormente no se hacía distinción entre los tipos de residuos que se produce en el país, “en cualquier vertedero te encuentras con residuos clínicos”.



Lo que es peor, apunta, es que las plantas de tratamiento de los hospitales que cuentan con ellas no funcionan. “Y segundo, y mucho más delicado, que yo tenga conocimiento las clínicas privadas no tienen planta de tratamiento”.



En enero de 2019, la Alcaldía de Santiago y una empresa recicladora inauguraron la primera planta de tratamiento de residuos hospitalarios en el Cibao.

Sobre los residuos químicos tóxicos, señala que gran parte de las empresa involucradas cumplen con notificarlos a Medio Ambiente.



“El gran reto que tendremos nosotros como entidad reguladora del tema de residuos sólidos es trabajar en esos temas y hacer conciencia en la clase médica profesional, administrativa y gerencial que hay que ponerse a trabajar en eso con urgencia”.

Agrega que cuando inicien los trabajos con los consultores que asesorarán al Ministerio con el reglamento de la Ley de Residuos, se realizarán encuentros con las asociaciones de médicos y de clínicas y con los hospitales para normar la situación.



AVANCES EN EL MANEJO DE DESECHOS

Con todo, el ministro de Medio Ambiente es optimista en cuanto al futuro que le espera a República Dominicana en la gestión de sus residuos sólidos.



La Ley General de Gestión de Residuos Sólidos le otorga a la cartera que dirige la capacidad legal de ser la entidad reguladora de esa ley, pero explica que como Medio Ambiente no estaba preparado para ese nuevo reto, se les otorgó un plazo de seis meses para establecer la dirección de residuos sólidos adscrita a la cartera y para emitir el reglamento de aplicación de la ley.



Invitado al Desayuno de Listín Diario, informa que tras una licitación pública, una firma de abogados mexicana conjuntamente con Ernst & Young República Dominicana les ayudarán a elaborar ese reglamento de manera totalmente transparente.



“Estas dos firmas van a venir al país y van a iniciar un proceso de diálogos y consultas con diversos sectores para ver si a finales de enero ya tenemos el bosquejo de ese proyecto”.



CIERRE TÉCNICO DE DUQUESA

También informó que con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) se está trabajando el tema del cierre técnico del vertedero de Duquesa.



Es un tema delicado y complejo que hay que asumirlo con responsabilidad, dice le ministro.



Y recuerda que por decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitida cuando todavía no había asumido el nuevo gobierno, se estableció que el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública son los responsables de su administración.

“Hemos asumido esa tarea y estamos trabajando en ello”.



El compromiso de la entidad es el cierre técnico de todos los vertederos a cielo abierto del país para buscar nuevas soluciones al problema de los residuos sólidos, añade Milagros De Cams, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio.



“Tenemos varios vertederos que deben hacerles el cierre técnico, como el de Las Terrenas, y por suerte contamos con la cooperación japonesa, que son los más avanzados en el tema de manejo y la gestión integral de residuos sólidos y nos han ayudado bastante en crear un plan”.



El cierre técnico se llevaría varios años pero ya estaría en vigencia la nueva ley y su reglamento, así como las plantas aprobadas usando la tecnología necesaria.



¿Qué pasará con la basura que se genera día a día? Ahí, dice De Camps, se estar{a abordando el componente de la educación para evitar que gran parte de esos residuos lleguen al vertedero.