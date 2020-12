Frases del juez José Alejandro Vargas en la medida de coerción caso Anti Pulpo

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

José Alejandro Vargas, juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, utilizó su particular forma de dictar medida de coerción contra los 11 implicados del caso Anti Pulpo, explicándoles por qué les aplicaba las distintas medidas al tiempo de dar algunas consideraciones.

Como una forma de romper el hielo indicó que “cuando uno está de mala suerte, cae de espaldas y se rompe la boca”, agregando más adelante que “cuando se está en el poder el chiste más agrio despierta carcajadas”.

Dijo que nadie debe sentir alegría por el caso, y que el mismo no se puede ver como una persecución política y deben apartarlo de esa categoría para que no se contaminen con los partidos políticos.

“Esto yo no lo veo como un asunto político, esto yo lo veo y se lo digo a Alexis Medina que tengo mucho tiempo que lo conozco, como un mal pago familiar que nunca debió haber sido”.

Señaló además, que Alexis Medina, que es el hermano más pequeño del expresidente Danilo Medina, ha sido la niña linda del exmantatario, “y eso lo sabe su hermana, que el expresidente de la República ha sentido una debilidad extraña por su hermano”.

Indicó que el expresidente siempre fue cuidadoso y mantuvo a Alexis Medina a distancia.

“Se trata de una falla familiar, en que una persona, no sé si por inmadurez o por lo que sea, desconoció que su hermano ocupaba una posición y que eso lo obligaba a él a mantener una postura que no pudiera, atollar al gobierno de su hermano, pero Alexis no correspondió con las pretensiones del presidente” dijo.

Aseguró que los negocios de Alexis Medina fueron notorios, tanto que los empresarios que veían que él era favorecido por encima de ellos, usando tráfico de influencia, hoy celebran esté detenido.

“Cuando se habla de funcionarios, yo creo que Alexis mandaba más que los funcionarios” y repitió “mandaba más que los funcionarios”.

Dijo que el doctor Freddy Hidalgo que duró poco tiempo en Salud Publica fue un “tonto poco útil”, porque si hubiera sido de mayor utilidad se queda mayor tiempo en ese Ministerio, “pero el doctor Hidalgo no tenía la utilidad necesaria que se requería para el tipo de negocio que se estaba haciendo con Salud Pública, luego con la Oisoe, con Fonper”.

Otros imputados

El Juez de Atención Permanente, dispuso prisión preventiva por tres meses contra Alexis Medina Sánchez, Francisco Pagán, Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez y Fernando Rosa, quienes deberán cumplir medida en la cárcel CCR en San Cristóbal.

Así mismo, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, también cumplirán tres meses, en la cárcel de San Pedro de Macorís.

Carmen Magalys Medina Sánchez, el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo “Freddy” Hidalgo Núñez, Rafael Germosén, se les colocará un brazalete electrónico e impedimento de salida.

Mientras que Domingo Antonio Santiago Muñoz, libertad y presentación si las autoridades lo consideran.