Las acusaciones del Ministerio Público en contra de Julián Suriel Suazo

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Testaferrato. Prestanombre. Posesión ilegal de armas. Financiamiento de campañas electorales con dinero del Estado. Estas son las actividades ilícitas que representantes del Ministerio Público afirmaron que cometió el imputado de la Operación Anti Pulpo, Julián Suriel Suazo.

Por estos presuntos crímenes, el Ministerio Público le solicitó al juez José Alejandro Vargas imponerle como medida de coerción a Suriel Suazo un año de prisión preventiva.

En cuanto al cargo de posesión ilegal de armas, aseguraron que durante un allanamiento encontraron dentro de un apartamento, que está a nombre del acusado, un fusil, una pistola, balas y chalecos antibalas.

“Él (Suriel Suazo), de forma ilegal, tenía en su casa armas de guerra”, afirmó uno de los fiscales del Ministerio Público.

Durante su intervención, Suriel Suazo negó estos alegatos, diciendo que durante el periodo que se desempeñó como el director de campaña del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo, entre 2019 y2020, y por esto se le asignó un guardaespaldas, llamado Braulio Caraballo.

Este seguridad era quien portaba estas armas, según el imputado, quien además aseguró que tras terminar la campaña de Castillo le ordenó a Caraballo depositarlas en el apartamento que fue posteriormente allanado, a esperar instrucciones de donde y cuando debían ser entregadas.

Financiamiento de campañas

Igualmente culparon a Suriel Suazo por financiamiento de las campañas electorales del expresidente Danilo Medina y de Castillo, utilizando dinero del Gobierno.

“Adquirió los bienes y los valores del Estado, el dinero del Estado, el dinero de todos, para las campañas políticas, y lo triangulaban. Y no lo triangulaban a la cabeza operativa del Pulpo (Alexis Medina), eso iban a las campañas políticas”, indicó un representante del Ministerio Público.

Testaferrato

Asimismo, alegaron que el imputado fungió como testaferro de Alexis Medina, indicando que el dinero que supuestamente robaban de las arcas del Estado era reubicado en entidades bancarias, usando al menos cuatro empresas.

Sobre esto Suriel Suazó aseveró que no puede ser testaferro de Medina, ya que tenía “años que no tenía contacto” con él, agregando que aunque intentó hacer negocios con este, afirmó que no tenían futuro por "incompatibilidad de caracteres".