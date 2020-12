Denuncian irregularidades en elecciones Colegio de Abogado; distanciamiento ha sido nulo

Santo Domingo, RD

En las elecciones del Colegio de Abogados se han denunciado varias irregularidades.

Dentro de los problemas están la falta de boletas, que han puesto delegados que no son abogados, "no hay centro de cómputo y no se sabe dónde se van a contar los votos".

“En cada mesa han faltado 500 boletas”, dijo Yoni Carpio, quien pertenece a una de las planchas.

Castro, al igual que Pedro Rodríguez Montero un miembro de otra plancha, pidieron que se suspenda el proceso.

Algo que ha llamado la atención es que los comicios se realizan sin ningún distanciamiento físico, pese a la crisis sanitaria que se vive por el covid-19.

Las urnas estaban habilitadas desde las 7:00 de la mañan hasta las 5:00 de la tarde en los centros educativos, locales del CARD y lugares fijados por la Comisión Nacional Electoral en 37 zonas del país.

La Comisión Electoral del Colegio de Abogados de la Republica Dominicana (CARD) informó que participa más de 70 mil juristas, hábiles para acudir a las urnas para elegir al presidente de la entidad y la nueva Junta Directiva.

La Comisión Electoral integrada por Zenayda Girón Ortiz, quien la preside, Leonte Ramos, Ruber Santana Pérez, Rafael Bautista, Ydelfonso Brito, José Francisco Matos y Matos, Robert Saldaña, Fausto Antonio Henríquez Y Omar Mojica; explicó que para los comicios serán habilitadas más de 90 mesas de votación que estarán ubicadas en 31 Palacios de Justicia a nivel nacional.