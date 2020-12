Grueso expediente para motorizar arrestos

Yudelka Dominguez

Santo Domingo, RD

El patrimonio personal de Fernando Manuel Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), ha sufrido una variación significativa, segun consta en la solicitud de medida de coerción en su contra depositada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

La Procuraduría pone de ejemplo la adquisición de un vehículo tipo Jeep, marca Toyota, modelo FordRunner, año 2015, además de incrementar sus cuentas bancarias, con depósitos en dólares.

“Se ha podido colegir cómo el imputado Fernando Manuel Rosa Rosa ha realizado un sinnúmero de operaciones desde su cuenta, que por sus características y periodicidad no guardan relación con la actividad económica del imputado Fernando Manuel Rosa Rosa”, dice el expediente.

De igual forma, el documento establece que José E. Florentino, actual presidente del Fonper, remitió el 30 de noviembre una comunicación al PEPCA detallando, de manera preliminar, la situación que encontró a través de diversas nóminas, donde se desembolsaba RD$25, 500,000.00 con evidentes irregularidades.

Se consigna que existía una nómina de ayuda social por un monto de RD$2,000,000.00, sólo teniendo como soportes una copia de cédula y un formulario de autorización.

Además, que existía una nómina de militares “que no ejercían ninguna función dentro de la referida institución, por un monto de RD$463,000.00.

“Establece que nadie conocía a dichos militares en el Fonper”, se anota en el documento. Asimismo, existía una nómina de 217 personas de supuestos asesores, auxiliares, choferes, etc., por un monto de RD$5,500,000.00. “Personas que no asistían y no ejercían ninguna función”.

El Pepca establece que se pagaban por nómina del Consejo de Directores un valor de RD$1,100,000.00.

“Se desembolsaba del presupuesto del Fonper por nómina de militares un calor de RD$360,000.00. Se desembolsaba del presupuesto del Fonper por nómina de asesores contratados RD$1,600,000.00”, dice el expediente.

También indica que se desembolsaba del presupuesto del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas por nómina de estudios un monto de RD$1,600,000.00.

Por último sostienen que se desembolsaba del presupuesto del Fonper por nómina de estudios un monto de RD$1,030,000.00. La nómina de empleados fijos era de RD$13, 500,000.00.

Los apresados

El grupo de los apresados bajo la operación “AntiPulpo” lo completan el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez y el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán.

Además, Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper; y Juan Alexis Medina Sánchez, ambos hermanos del exmandatario Danilo Medina.

Así mismo, Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar y Domingo Antonio Santiago Muñoz completan el listado de 10.

Pospuesta la audiencia

El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, aplazó para el domingo, a las 10:00 de la mañana, el conocimiento de la medida de coerción en contra de los diez implicados en presunto acto de corrupción.

Luego de que el magistrado se reuniera con los abogados de los imputados y coordinara con los fiscales actuante en el caso, decidió subir a audiencia y posponer el conocimiento de la medida de coerción, de la que el ministerio público pide prisión preventiva y declarar el caso complejo.

Varios abogados de los imputados dijeron en los pasillos del Palacio de Justicia que no estaban preparados para el conocimiento de la medida de coerción, por lo que era necesario que la misma se pospusiera para poder preparar los presupuestos que hagan valer la solicitud de puesta en libertad.

IMPUTADOS

Primeros arrestos.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la madrugada del pasado domingo el apresamiento de un grupo de exfuncionarios, así como de proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado período de gobierno. Los primeros detenidos fueorn Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la OISOE; Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), y su hermano, Juan Alexis Medina Sánchez.