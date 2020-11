Tommy Galán dice en juicio que en el expediente Odebrecht el MP ha puesto al Senado como un "sambá"

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

El exsenador Tommy Galán declaró en el juicio de sobornos de Odebrecht, que conoce el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que la acusación presentada por el ministerio público terminará siendo cuerpo del delito contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, por prevaricación y falsedad.

Sostuvo que el propósito del exprocurador, en cuya gestión se armó la acusación, fue mantener el caso en la jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para él mismo protegerse de lo que había construido, solo en base a las delaciones premiadas que dieron ejecutivos de la constructora en Brasil.

Planteó que el objetivo de Odebrecht era mantener sus propios negocios en la región y que no iba atentar contra sus propios intereses.

Dijo que el ministerio público ha querido poner el escenario del Congreso Nacional como el promotor y el propulsor de los sobornos que admitió pagar la empresa Odebrecht, como si fuera un "sambá".

Sostuvo que si a él lo acusan de soborno por sus funciones como presidente de la comisión de Hacienda del Senado, en el expediente debería haber 160 legisladores, porque las acciones son colectivas, ya que se aprueban en el pleno del hemiciclo.

"Ningún miembro de la comisión aprueba proyecto, los que aprueban es el Pleno del Senado", expresó

Cree que el ministerio público no ha investigado y que no lo hizo porque el objetivo era hundir gente.

Después de exponer por casi tres horas, Galán no accedió a responder preguntas del ministerio público. Aunque dijo que no tenía problemas de hacerlo, sus abogados no lo aprobaron.

Tommy Galán, exsenador de San Cristóbal por el Partido de la Liberación Dominicana, fue acusado por el ministerio público de incurrir en los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Según la acusación, Galán incrementó su patrimonio “de forma significativa desde el 2010, cuando presidía la Comisión de Hacienda del Senado y desde la cual, en virtud de los delatores de Odebrecht, influenciaba en la aprobación del financiamiento de numerosos proyectos a cambio de prebendas, lo cual negó en el juicio.