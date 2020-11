Lila Alburquerque dice está “madurando y pensando” irse del PLD y volver a sus raíces

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

Con menos de dos años militando de manera formal en el Partido de la Liberación Dominicana, Rafaela (Lila) Alburquerque, indicó este miércoles que no abandonó la sesión en la Cámara de Diputados para acudir a la reunión del Comité Político del PLD, como hicieron los legisladores de esa bancada, porque es una libre pensadora.

“Yo estoy segura que los honorables estarán diciendo y por qué se quedó Lila y no se fue también. Maldonado porque yo no soy cobarde, yo voy a dar la cara, porque yo no entiendo como yo voy a presentar unas propuestas de modificación, bien documentadas, explicadas y luego irse”, aseguró.

Indicó que a pesar de que también se ha retirado de la cámara baja, no cree que los momentos de pandemia que vive el país y el mundo sean propicios para retirarse.

“Ellos se fueron porque tienen un compromiso con su partido y se fueron, yo no me fui porque ese compromiso no es conmigo, me quedé responsablemente, voy a trillar caminos diferentes tal vez, quizás”, acción que motivó a los legisladores de las bancadas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Fuerza del Pueblo Y Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), hacer una algarabía y pedirle que se fuera para esas bancadas.

Luego aseguró que estaba “madurando y pensando” irse del Partido de la Liberación Dominicana, ya que “un político, que es político de verdad, está en un lugar producto de circunstancias y usted luego quiere volver a sus raíces”.

Indicó que el PLD la honró al darle un curul que ella se ganó con el voto de los dominicanos, por lo que les respeta pero tiene su “propio criterio, mi propio pensamiento, soy una mujer que sabe lo que quiere, para que quiere y cuando lo quiere y yo sé el camino que tengo que transitar por el bien de mi país y mis hijos”.

Lila Alburquerque fue diputada consecutiva desde el 1986 hasta el 2010, cuando pasó a ser embajadora de República Dominicana en Taiwán. En 2016 volvió a ser candidata a diputada por la provincia San Pedro de Macorís y ganó nueva vez en las elecciones extraordinarias de julio de 2020.

Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana abandonaron la sesión cuando se realizaban las discusiones del proyecto de presupuesto para el año 2021, para acudir a una reunión del Comité Político.

Alburquerque aseguró que ella votaría a favor de esa pieza.