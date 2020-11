Andrés Bautista: “Danilo me ha robado 3 años y medio de mi vida y pretende robarme el honor”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Andrés Bautista, acusado de recibir sobornos de la empresa Odebrecht, dijo esta tarde que el expresidente Danilo Medina le robó 3 años y medio de su vida, en alusión al tiempo que lleva enfrentando el proceso judicial por las coimas.

“Danilo Medina me robó 44 días de mi libertad, me ha robado 3 años y medio de mi vida y ha pretendido robarme el honor. Mi honor nadie me lo roba ni lo compra, mi honor son mis actos, y estoy seguro de mis actos”, dijo el Bautista, pasado presidente del Partido Revolucionario Moderno.

Llamó además a Danilo Medina como "pichón de dictador que pretendía reelegirse una vez más", y dijo que le molestaba que organizara reuniones en su apartamento con el bloque de partidos de oposición. Por igual tildó al exmandatario de "orgulloso y arrogante".

Señaló que los servicios de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) sabían todo lo que hacían los opositores e incluso jueces del país.

Bautista dijo que nunca imaginó verse sentado en el banquillo de los acusados en un tribunal de la República Dominicana.

El imputado por el caso de sobornos destacó su hoja de servicio, que comenzó siendo regidor de manera honorifica en el municipio Moca, cabecera de la provincia Espaillat, y que se ha extendido a director del Instituto de Tabaco, senador y presidente del Senado de la República.

“Cuando uno está en la oposición sin ningún cargo, y está preso, más con el espectáculo y show que se hizo, para una condena anticipada, lograr que aparezca un amigo es difícil”, dijo el Bautista en su declaración ante la corte.

Dijo que aun en esas condiciones más de cuarenta organizaciones de productores le han respaldado porque conocen quiénes integran la familia Bautista en la provincia Espaillat.

Insistió en que ha generado miles de empleos productivos para el pueblo dominicano y no botellas pagadas con el sacrificio del pueblo dominicano.

“Mientras los que me acusan y difaman viven de los impuestos que paga el pueblo dominicano yo en más de 50 años de productor he producido millones de libras de pollo, de kilos de arroz, plátanos, yuca, para el pueblo dominicano”, dijo.

“Nunca se podrá esperar el respeto al trabajo de quien nunca ha trabajado y no conoce la honradez”, dijo Bautista.

Andres Bautista dijo que en su existencia siempre ha tenido que enfrentar al poder. Señaló que en el 1994 su familia no pudo votar por él, pero aun así triunfó. También que en el año 1998 tuvo que enfrentar el gobierno de Leonel Fernández para derrotarlo.

Dijo haber recibido 12 perdigonazos en el 1998, frente a la Liga Municipal Dominicana, en el conflicto en el que Ramón Alburquerque se hizo famoso.

Dijo que en el año 2002 enfrentó nueva vez al PLD, esta vez en el gobierno, y que venció pesé a algunos traidores internos de su partido. Por igual señaló las elecciones de 2006 cuando volvió a vencer como senador.

Andrés Bautista dijo que decidió no seguir participando por la senaduría de su provincia y que debido a todas sus victorias es que se debe el trato que le ha dado el Partido de la Liberación Dominicana.

“En mi provincia siempre derroté al PLD por dos cosas básicas: construimos un partido fuerte y porque en Moca se respeta y valora nuestra familia, y los verdaderos mocanos”, dijo.

“Compraron las siglas del PRD pero no pueden comprar los hombres y mujeres honorables y humildes de ese partido. Nos expulsaron del PRD y construimos el PRM. Estoy aquí porque cuando Miguel Vargas dio la espalda en 2012, yo como presidente en funciones asumí la campaña”, dijo.

“Nos quitaron las siglas pero no el sentimiento de lucha de los perredeístas”, dijo.