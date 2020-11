“El Tsunami” se arrepiente de participar en caravana con “La Perversa” y pide disculpas

Edgar Lantigua

Puerto Plata, RD

El destacado lanzador de los Cardenales de San Luis, Carlos Martínez, “El Tsunami”, se mostró arrepentido de su participación en los incidentes del pasado domingo y que provocaron el arresto de la artista urbana Denisse Tejada, “La Perversa” y otras tres personas.

Martínez, quien se encuentra en libertad luego de presentarse voluntariamente a la Dirección Regional de la Policía Nacional, difundió su mensaje en un video en el que se le ve leyendo la declaración de arrepentimiento.

En torno al incidente, la fiscalía de Puerto Plata continúa las investigaciones y no se descarta que el destacado jugador oriundo de esta provincia sea interrogado nuevamente si precisa aclarar su participación o si el mismo pueda ser objeto de alguna medida de coerción.

A continuación reproducimos las palabas del pelotero:

“Quiero abordar directamente los informes que circulan en los medios, sobre mí, en este momento. Las reglas y regulaciones establecidas por el gobierno dominicano, están ahí por una razón, mantenernos a todos a salvo y evitar la propagación del coronavirus.

Es oportuno aclarar que en ningún momento he propiciado, ni patrocinado el evento ocurrido en Puerto Plata el día 22. Ni tampoco era mi intención de que mi efímera participación en el evento, en que me vi envuelto, pudiese producir efectos indeseados, entiendo que debería haber sido más reflexivo, sobre cómo mis acciones podrían afectar, no sólo a mí, sino a los más cercanos a mí y también a muchos otros.

He cometido un error y lo reconozco por completo, prometo aprender de esta experiencia en el futuro y, al mismo tiempo, también, le pido disculpas a las autoridades y a la población”.