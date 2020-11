Tribunal rechaza pedir a exgerente de Odebrecht para testificar

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

Las juezas del Primer Tri­bunal Colegiado del Dis­trito Nacional rechazaron una solicitud del minis­terio público que preten­día fuera incorporado el testimonio del gerente de Odebrecht en la Repú­blica Dominicana, Marco Vasconcelos Cruz, como prueba en el juicio segui­do a los 6 acusados de los sobornos 92 millones de dólares que admitió ha­ber pagado la constructo­ra para la adjudicación de obras en el país.

El ente responsable de dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito y sustento de la ac­ción penal pública, había solicitado al tribunal la in­clusión de esa nueva prue­ba.

Su propósito era que el ejecutivo de la construc­tora brasileña aclarara so­bre las declaraciones del empresario Ángel Rondón el pasado jueves, de que a Vasconcelos Cruz lo saca­ron del país y no lo entre­vistaron aquí porque si lo hacían “se caía el gobier­no de Danilo Medina y el sistema político dominica­no”.

El ministro público que­ría esa prueba testimonial, para que se aclarar al em­presario el significado de la palabra gobernante que aparece en las delaciones del exejecutivo de Odebre­cht, debido a que el impu­tado dijo que no sabía a qué se refería.

Pedido “extemporáneo”

La defensa de los imputa­dos se opuso a las preten­siones del ministerio públi­co, argumentando que era extemporánea y que no se trata de elementos nuevos.

La solicitud fue presen­tada en audiencia, luego de que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Na­cional rechazó una solici­tud del ministerio público que pretendía se le permi­tiera interrogar al empre­sario Ángel Rondón tan pronto concluyó su parti­cipación en el juicio, pese a que éste se negó a respon­der preguntas en esta eta­pa del proceso penal.

Sobre esa solicitud, la jue­za presidenta del Tribunal, Giselle Méndez, señaló que el imputado no está obliga­do a declarar, por lo que ar­gumentó que no resulta procedente someterlo a in­terrogatorio por encima de su voluntad de no hacerlo, al interpretar disposiciones constitucionales y legales.

La solicitud del interro­gatorio fue hecha por el ti­tular de la Procuraduría Especializada de Persecu­ción de la Corrupción Ad­ministrativa (Pepca), Wil­son Camacho, que recibió el rechazo tanto de Ron­dón como de sus aboga­dos, Luis Minier y Letizia Lorenzo.

El ministerio público so­metió un recurso de oposi­ción en contra del fallo del tribunal, que fue adoptado a unanimidad.

Juezas se pronuncian

Las juezas del tribunal ase­guraron ayer que solo apli­carán la Constitución y la ley para fallar el caso de so­borno por 92 millones de dólares que admitió la cons­tructora Odebrecht admitió haber pagado para obtener contratos de obras millona­rias entre el 2001 y el 2014.

Dijeron que el tribunal es un tercero imparcial y le es in­diferente el resultado de este caso.

La precisión fue hecha por la jueza presidenta del Tribunal, Giselle Méndez, como parte de las motiva­ciones de la decisión adop­tada a unanimidad, de re­chazar una solicitud del ministerio público para que sea incorporado el testimo­nio del entonces gerente de Odebrecht en el país, Marco Vasconcelos Cruz.

EL JUICIO

Su pedido a las juezas

Pedido de Rondón.

En la mañana, al ago­tar turno de una hora para concluir la declara­toria que empezó el pa­sado jueves, Ángel Ron­dón pidió a las juezas no dejarse presionar de la sociedad civil, ni de los medios de comunica­ción y que espera emitan una sentencia apegada a las pruebas y a lo decla­rado en el juicio.

Dijo que si en el país hu­bo sobornos no fue a tra­vés de él, y que solo el gerente de Odebrecht, Marco Vasconcelo Cruz, sabe si hubo sobornos, porque era quien tenía las relaciones en el país.