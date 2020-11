Más de 5,000 sustrajeron fondos de tarjetas "Quédate en Casa"

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo, RD

Alrededor de 5,000 denun­cias de robo a fondos del programa “Quédate en Ca­sa” han sido presentados a las autoridades, asegu­ra Digna Reynoso, directo­ra General de la Administra­dora de Subsidios Sociales (ADESS).

Reynoso explica que por el hecho de que el sistema registra a los beneficiarios sólo por su cédula, el pro­grama se volvió vulnerable por la premura en que fue preparado en medio de la pandemia de coronavirus. “A raíz de lo que fue el programa ‘Quédate en Casa’, que se es­tructuró con cédula, se hizo así porque ante las condicio­nes que se dieron no era fac­tible buscar otro mecanismo para que las personas pudie­ran tener un medio efectivo para recibir sus ayudas”, dijo Reynoso.

Eso trajo como consecuen­cia, agregó, “que por sólo ser la cédula, es muy fácil para que algunos interesados, con mala costumbre”, hayan sus­traído el dinero de los benefi­ciarios.

Digna puso un ejemplo, para describir cómo se reali­zan los robos: “Yo tengo un colmado y usted es beneficia­rio del programa; usted va con su cédula, yo como due­ño del colmado bien puedo tomar sus datos, me quedo con sus datos; la nómina se cobra dos veces por mes, esa cédula que yo utilicé, como colmadero, me quedo con los datos del beneficiario. El colmadero se entera primero que el beneficiario cuando el gobierno va a cargar la nómi­na, 24 horas antes. Entonces, qué yo hago: maliciosamen­te que voy y paso los datos su­yos y cuando usted va al día siguiente, usted me dice le quitaron la ayuda”.

Así actúan los pillos

La funcionaria se refirió al “modus operandi” que utili­zan los delincuentes, que en ocasiones son empleados o dueños de colmado.

“Otra temática es que el delin­cuente va al colmado y le di­ce al colmadero que pase una cantidad de cédulas, le dice pásala por 1,500 y quédate tú con 1,000 y dámelo en efecti­vo. Hemos comprobado que eso se está haciendo”, afirma.

Digna asegura que en Puerto Plata se le conoció 18 meses de medida de coerción a la pareja de esposos dueños de colmado que se dedicaba a esta práctica.

Para evitar que estos ro­bos se continúen producien­do Digna explica que están regularizando los colmados “una de las cosas que esta­mos haciendo es adecuando el documento que sustenta la inserción de los colmados al programa”.

Explica que “es un delito tener un verifone en un col­mado y llevarlo a otro; nos hemos encontrado con esa problemática, que hemos ido a un colmado y el colmadero dice, no de mala fe: ‘mire, yo me llevé el verifone para un colmado que tengo allí, don­de tengo mayor población de beneficiarios; eso trae como consecuencia un delito an­te lo que es el reglamento del ADESS”.

Otra de las prácticas de ADESS, para proteger a los beneficiarios de ‘Quédate en Casa’ que finaliza en el mes de diciembre, son operativos po­liciales. “Justamente, estamos ahora procediendo también; actualmente estamos disemi­nados en 15 provincias con operativos policiales, creán­dole el temor de los que es­tán, porque los menos son los dueños de colmados, debo decirles. ¿Quiénes son? No sabemos”.

Asegura que existen bene­ficiarios que desde que cobra­ron su primera quincena en el mes de febrero no han podido utilizar más la tarjeta porque fueron víctimas de robo.

“Ese es otro detalle como tú le vas a llegar a 700 mil be­neficiarios que alguien le sus­trajo sus datos, pero debo de­cirle que hay beneficiarios que desde que cobraron su prime­ra quincena a final de febrero jamás han vuelto a cobrar”.

Asegura que inmediatamen­te desde que las personas rea­lizan la denuncia bloquean la cédula y le entregan una tar­jeta para que no pierdan el próximo depósito.

TARJETAS

Hay 4 provincias con más casos

Bloqueo de cédulas

Cuando una persona hace una denuncia las autoridades bloquean su numerto de cédula y se le entrega una tarje­ta para que no pierda el próximo depósito.

Las autoridades afirman que hay cuatro provin­cias donde se ha caracte­rizado más la prolifera­ción de este fraude.