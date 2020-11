Ministra de la Mujer dice Abinader presentará próxima semana plan contra la violencia de la mujer

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, anunció que la próxima semana el presidente de la República, Luis Abinader, va a presentar al país un plan de “prevención, atención, sanción y reparación” a la violencia contra la mujer.

Indicó que entre octubre y noviembre han sucedido 10 feminicidios que representan “un desborde de políticas públicas acumuladas en el país que no han sido correctas” y que no han dado el accionar debido para que no se llegara al punto en el que está el país.

Durante una visita a la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, para hablar sobre propuestas legislativas que apoyará el ministerio de la Mujer, la ministra se refirió a la posibilidad de adaptar algunos textos de leyes.

“Todo lo que tiene que ver con el marco normativo de los derechos de mujeres y niñas requieren actualización. Necesitamos un nuevo marco legal de prevención, atención y sanción a la violencia”, expresó.

De igual manera, fue cuestionada sobre el incremento que tendrá en su presupuesto el ministerio de la Mujer y explicó que se utilizará para la habilitación 12 más casas de acogida para mujeres que estén en peligro o hayan sido víctimas de violencia.

“Con este aumento de presupuesto se procura que podamos ampliar los servicios de casa de acogida y refugios que hay en el país, para tener la posibilidad de tener 12 nuevas casas de acogidas en las 10 provincias donde los niveles de violencia son más altos”, detalló.

Aberración y vergüenza

Por otro lado, Mayra Jiménez calificó de una “vergüenza y aberración” la posibilidad de que la denuncia hecha por un actor, sobre un supuesto diplomático que lleva a menores de edad del país para prostituirlas en Argentina, sea verídica.

“No hay forma de calificarlo, eso es una vergüenza, es una aberración, esos son hechos que la sociedad no puede tolerar y si estos hechos acontecen es una evidencia de que el Estado Dominicano y que los Estados en general no han tomado las medidas de prevención para evitar que hechos como éstos acontezca”, manifestó.

Indicó que ante esta situación se reunió con la embajadora argentina en el país y la ministra de la mujer del país sudamericano para firmar un convenio con la finalidad de intercambiar información y prevenir este tipo de situaciones.

“Lo que estamos buscando desde este ministerio es que países, donde hay una inmigración importante de mujeres dominicanas y en algunos casos hemos tenido denuncias de trata de personas, se trata de poder establecer un convenio entre los ministerios en los casos que se presenten y buscando prevenirlos”, indicó.

La ministra de la Mujer también estuvo este miércoles en el Congreso Nacional, donde se reunió con la comisión permanente del Senado de Asuntos de la Familiar y Equidad de Género, en la cual presentó una posición no favorable a la iniciativa legislativa que crea el sistema de apoyo integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Sobre esta iniciativa, propuesta por el senador Félix Bautista, la ministra argumentó que el proyecto legislativo “carece de un enfoque integral de garantía de una vida libre de violencia y de derecho humanos, por la manera en que plantea sus definiciones y tipos de violencias, en las cuales no considera la diferencia entre discriminación y violencia, y concibe una respuesta débil y no estructuralmente integral”.