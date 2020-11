Director de Inposdom se queja en Aduanas no le reciben recomendaciones de compañeros por no reponer a peledeístas

Redacción Digital

El director General del Instituto Postal Dominicano (Inposdom) y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Este, Adan Peguero, se quejó que en la Dirección General de Aduanas le dicen que hasta que no repongan los peledeistas cancelados en Inposdom no les recibirán recomendaciones para puestos de trabajo.

El funcionario denunció que es una “señora” quien les ha hecho la indicación: “En @Aduanard Cada vez que Santo Domingo Este manda una recomendación allá le responde una señora: Hasta que no repongan a un peledeista cancelado en Inposdom, no hay nada para ustedes”.

A través de su cuenta de Twitter, Pequero dice que ellos no van a reponer a los peledeistas que han cancelado. “Ese peledeista afuera está y afuera se quedará, como ellos me decían a mí. No nos pongan nada”, colgó en la red social.

El director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, reaccionó en la misma red social lamentando lo sucedido e indicando "ojalá" tener el nombre de la “señora” que indica Peguero le niega la solicitud.

“Lamento esta reacción hermano. Dos veces has ido a mi despacho y hemos acordado colaboraciones. Estoy trabajando en todos los temas. Tanto tú como todos mis compañeros pueden contar conmigo, en la medida de las posibilidades que tengo. Ojalá tener el nombre de esa persona”, escribió.

