Este viernes se inicia jornada de vacunación contra la rabia en todo el país

Santo Domingo, RD

Este viernes 13 de noviembre el Ministerio de Salud Pública iniciará una jornada nacional de vacunación antirrábica, contra perros y gatos, con disponibilidad de más de un millón de dosis y una inversión 26 millones de pesos.

Según informó la entidad, el objetivo es establecer un bloqueo epidemiológico para disminuir los riesgos de propagación del virus de la rabia.

La jornada se desarrollará en todo el país, con brigadas conformadas por dos personas que acudirán casa por casa, instruidas con el protocolo necesario para evitar aglomeraciones y prevenir COVID-19.

El doctor Manuel Tejeda, director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis (Cecovez), aclaró que se trata de una jornada preventiva, ya que la única forma de inmunizar a la población canina y felina es por medio a la vacuna y de esa forma se evita la transmisión de la enfermedad a humanos, pero que en ningún momento harán daño a los animales.

“El Ministerio de Salud Pública no va a eliminar animales, va a vacunar perros y gatos para hacer un bloqueo epidemiológico de manera que el perro no transmita la rabia, ya que los datos que tenemos en República Dominicana, la mayoría de casos han sido transmitidos de perro al hombre. Hasta ahora no tenemos reporte de rabia humana, pero para prevenir que esto pase es necesario prevenir a través de la vacuna” dijo Tejada.

Llamó a la población a acudir al centro médico más cercano en caso de ser agredida por uno de esos animales o por el hurón y colaborar con la jornada que contribuirá a interrumpir la cadena de transmisión de la rabia animal y humana en el país, al tiempo de cuidar la salud de las mascotas que tienen un significado relevante para la familia.

También exhortó a la Sociedad Protectora de Animales a unirse a la jornada para lograr un mayor apoyo en el cuidado de las mascotas que tienen un significado relevante para la familia dominicana.

Indicó que, previamente las DPS han sido instruidas a vacunar a los perros y gatos en las localidades más apartadas para lograr una mayor cobertura y que esta acción se enmarca dentro del plan anual que lleva a cabo el Ministerio de Salud, a través del Viceministerio de Salud Colectiva, programa que incluye la vigilancia epidemiológica, atención de pacientes agredidos, casos humanos, investigación de casos rábicos, vacunación de animales, información, comunicación y educación a la población.

Manifestó que anualmente las jornadas que desarrolla el Ministerio cubren por encima de 85 por ciento de la población de perros y gatos.

Puestos de vacunación

El director del Cecovez dijo que la jornada se estará desarrollando hasta finalizar el mes de noviembre y las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud establecerán los mecanismos para que las brigadas, debidamente identificadas, puedan vacunar también a los denominados “perros callejeros” de manera que se cubra toda la población canina y felina.