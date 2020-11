Eddy Olivares dice no fue incluido en nueva JCE por "intromisión" del Poder Ejecutivo

Javier Flores / Ana Aybar

Santo Domingo, RD

El jurista y activista político Eddy Olivares dijo que fue excluido de las ternas para componer el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) debido a una decisión "presidencial", y que eso no fue netamente una disposición del Senado de la República.

"Gracias a los senadores a quienes les fue impedido la libertad de votar por mí, debido a la arbitraria y discriminadora decisión presidencial de excluirme de las ternas", expresó Olivares durante una rueda de prensa celebrada este jueves.

El exmiembro del pleno del órgano electoral aseguró estar preocupado por la "separación de poderes", y la intromisión del Poder Ejecutivo en las funciones de la Cámara Alta del Congreso Nacional.

"No haber Sido seleccionado presidente de la JCE no me preocupa. Nunca he estado obsesionado con serlo. Lo que sí me preocupa es el grave daño que la infame intromisión, vista por todos, del Poder Ejecutivo en las funciones del Senado de la República, le ha causado a la institucionalidad democrática”, agregó Olivares, quien salió de la JCE en 2016.

Aprovechó la ocasión para sugerirle al Congreso Nacional que “sincerice y transparente” los procesos de selección de los miembros de los órganos extrapoder, como el de la JCE.

“En realidad, no se toma en cuenta el desempeño de los aspirantes en las entrevistas, lo que, por lo tanto, constituye un engaño, debido a que la decisión la toman, exclusivamente, los principales líderes políticos o una parte de ellos. Se trata de una tomadura de pelo a los ciudadanos que en nada ayuda a la democracia ni a la imagen del Congreso Nacional”, agregó Olivares.

Al mismo tiempo aseguró que eso es una “etapa superada” y que no piensa volver a postularse para presidir esa entidad, además manifestó que todo se ha consumado y que le desea el mayor de los éxitos a la nueva JCE.

“Todo se ha consumado, les deseo los mejores éxitos a los ciudadanos escogidos, encabezados por el presidente, Román Jáquez, a quienes les expreso mi compromiso de contribuir con su gestión y con el fortalecimiento de la Junta Central Electoral”, dijo el abogado al tiempo que destacó que será la historia y el pueblo quienes juzgarán lo que sucedió y el comportamiento observado en el actual proceso.