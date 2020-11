Ministro Agricultura: Estamos bajando los precios de la comida

Jhenery Ramírez

El ministro de Agricultura tiene un en­foque muy claro para su gestión: trabajar mucho y garantizar la seguridad alimentaria en República Dominicana porque tal co­mo lo cree, “la gente quie­re ver hechos y los van a tener”.

“La agricultura es com­pleja”, fueron las palabras que utilizó Limber Cruz pa­ra comunicar que el sector poco a poco irá mejorando, durante el Desayuno del Listín, donde también es­tuvieron presentes el pre­sidente de Editora Listín, Manuel Corripio Alonso; el vicepresidente, Héctor José Rizek; el director del Listín Diario, Miguel Franjul, y el subdirector, Fabio Cabral; así como Freddy Fernández y Rafael Ortiz Quezada, del Ministerio de Agricultura.

Cruz está consciente de que algunos productos han subido de precio en el país, pero el Desayuno del Listín Diario sirvió co­mo escenario para recono­cer que la agricultura tie­ne sus ciclos y él sólo tiene en el poder dos meses. Sin embargo, para el 2021, el funcionario espera que mediante el esfuerzo que se está realizando con la cosecha, disminuya el cos­to para comprar algún ru­bro alimenticio.

¿Cómo Cruz logrará es­to? Su explicación es en­tendible. Un plátano no se puede cosechar en me­nos de 10 meses, pero hay otros productos de ci­clos cortos como las habi­chuelas que duran menos de tres meses, los cuales podrán estar disponibles en el mercado a precios más económicos a partir de enero.

La oferta de los produc­tos agrícolas de mediano plazo de cosecha será ma­yor para marzo y abril. Cruz garantiza que para mayo, el mes donde estarán listas las cosechas de largo plazo, ha­brá más disponibilidad de plátanos.

La filosofía del titular de Agricultura no es buscar culpables por el alto precio de los productos agrope­cuarios, pero si lo es crear una dinámica de trabajo para llegar a los produc­tores del campo con bri­gadas y fertilizantes con el objetivo de que, por ejem­plo, el plátano sea más ba­rato.

Una vez haya seguridad alimentaria, destaca Cruz, se seguirán impulsando las exportaciones de productos que tienen mucho poten­cial para República Domi­nicana, tales como el cacao, el café, el tabaco, el banano y la azúcar, mientras que el mango y el aguacate pue­den fomentarse como una Marca País.

“Mientras más exporta­mos, mejor comemos los dominicanos porque uno se prepara para eso”, reve­la Cruz.

Precio del plátano

Una de las quejas de la po­blación en las últimas se­manas es el precio de los plátanos. Al respecto, Cruz argumenta que la produc­tividad de este rubro se ha visto afectada por las lluvias porque este es un producto tropical que necesita mu­cho del sol y en las últimas semanas ha habido mucha lluvia.

La importación de pláta­nos no ha sido una opción para erradicar el problema. Traerlo al país es más cos­toso que el que se produce aquí y sin comercializarlo puede costar hasta RD$38, pero este precio no es la di­ficultad principal, ya que se puede recurrir al subsidio. No obstante, algunas enfer­medades como “el mal de Panamá” (provocada por un hongo) pueden entrar a la nación dominicana y des­truir otros productos.

De acuerdo con Cruz, hay alimentos, como el arroz, que están controla­dos tanto en producción como en precios, ofertán­dose a RD$23 todavía. Aña­de que en el país se están sembrando alrededor de 1,600,000 tareas.

“Eso está tranquilo. El país se come 13 millones de quintales de arroz y noso­tros producimos 1,100,000 quintales todos los meses, más 400,000 que vienen por el DR-Cafta, entonces eso equilibra y por eso el precio se mantiene igual”, indica.

Exportar ganado

Cruz estima que Repúbli­ca Dominicana pudiera ex­portar carnes hacia Esta­dos Unidos, como ganado y pollo con cortes especiales, pero primero debe existir en el país una certificación general en los mataderos.

Añade que ya se han he­cho exportaciones de este tipo, aunque pequeñas, a Cuba y Puerto Rico, tratan­do de encontrar nuevos ni­chos.

¨Estamos preocupados por los productos sensibles porque no es lo mismo que te suba el ají cubanela a que te suba el pollo, o el arroz, o el plátano¨, señala Cruz.

Manifiesta que la carne de pollo estaba a RD$16 en la granja y subió a RD$22 y ahora viene el proceso de adelanto de la producción con el aumento de la de­manda y gracias a la aper­tura de los hoteles.

Cruz informa que los productores aumentaron la producción en un 16%.

Cruz fue el portavoz de las buenas noticias: ya se comenzaron a dar permi­sos para la exportación de la carne de pollo.

Con la carne de cerdo se ha procedido a importar para que en diciembre haya la suficiente cantidad ante las festividades navideñas.

El ministro lamenta que en República Dominicana hay dos problemas para la ganadería: la tuberculosis y el cierre de las exporta­ciones.

Covid-19

El ministro confía en la pla­nificación porque esta “da luz” y se demostró que los productores se han adapta­do a la pandemia del coro­navirus, aunque aclara que la producción no es auto­mática, por lo que hay una brecha entre el consumo y la siembra.

El funcionario considera que la agricultura ha avan­zado pese al Covid-19 por­que sanear un país, tanto a nivel vegetal como animal, es un proceso, destacando que algunos organismos internacionales están apo­yando la nación al respecto.

“El café sigue amenaza­do, no se ha limpiado. El ca­cao está mucho mejor”, ma­nifiesta.

Cuando el coronavirus llegó de manera inespera­da, los hoteles cerraron y dejaron de comprar a los agricultores. Esas cosechas se perdieron. En este aspec­to, Cruz entiende que el al­macenamiento es bastante limitado en el país.

Según Cruz, como hubo una desaceleración por la caída del turismo y el cierre de los restaurantes, los pro­ductores bajaron sus pro­ducciones y se adaptaron a la demanda, pero tras la ac­tivación de la economía, se está aumentando la oferta.

Comenta que el presi­dente Luis Abinader eligió al sector agropecuario co­mo uno de los ejes para re­lanzar la economía, por lo que desde la transición se establecieron los ejes que cumplirían con el objetivo de crear empleos, producir y garantizar la seguridad alimentaria.

“Elegimos primero la producción porque hay que producir, pero hacerlo bien, pero también elegimos el financiamiento porque los productores habían perdi­do sus cosechas, ya que no podían colocar en el merca­do. Había un problema del bolsillo. Empezamos orien­tando porque tenemos que utilizar la tecnología y los fertilizantes a tiempo”, ex­plica Cruz.

La idea del ministro es sembrar el país, agregando que en el corto plazo habrá mucha producción y pa­ra esto se han elegido zo­nas que son potenciales pa­ra la agricultura, como San Juan, Barahona.

EJES

Enfoque

La nueva gestión de Agri­cultura se ha planteado varios ejes estratégicos pa­ra alcanzar su meta. Estos son: producción, finan­ciamiento, comercializa­ción, capacitación técnica, agua, inocuidad, asisten­cia técnica, reparación de caminos e investigación.

Monitoreo

Una innovación imple­mentada por Limber Cruz fue un sistema de control para conocer a qué precio se está sem­brando y a cómo se está vendiendo.