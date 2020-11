Directora del Plan Social dice "los hogares humildes van a tener su Navidad”

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo, RD

Yadira Henríquez, directora del Plan Social de la Presidencia, dijo este martes que a pesar de que el Gobierno ha decidido hacer los programas de Navidad de una manera distinta el “presidente de la República estará presente en los hogares más humildes”.

“El Plan Social de la Presidencia hace lo que en Presidencia se decide y la Presidencia ha decidido hacer los programas de Navidad, pero lo hará con una nueva modalidad, es decir, que el presidente de la República estará presente en los hogares más humildes, pero de una forma distinta”, dijo al ser abordada en el Palacio Nacional, donde se reunió con el presidente Luis Abinader en el almuerzo con el Foro de Partidos.

Aunque no precisó la manera en la se van a realizar los programas navideños ni la cantidad de familias que se beneficiarán, aseguró que las familias no se quedarán con las manos vacías. “No... Vamos a esperar, lo que sí es importante saber es que los hogares humildes van a tener su Navidad”.

Adelantó que desde la semana pasada han llevado las ayudas necesarias a las provincias a través de las gobernaciones con el fin de prepararse ante las alertas dispuestas por los organismos de socorro, ante el incremento de las lluvias producto de una vaguada que incide sobre el territorio dominicano y que mantiene un nivel de alerta meteorológica en diez provincias.

“Desde que asumimos, a los cuatro días llegó la tormenta Laura y hemos decido ser proactivos y no esperar que llegue la tormenta. Desde la semana pasada a cada una de las provincias les ha estado llegando provisiones a las gobernaciones y a las oficinas para estar preparados ante cualquier evento que pueda suceder”, precisó.

Expresó que el Gobierno pasado no estaba cumpliendo con la entrega de las raciones alimenticias en las organizaciones.

“Las gobernaciones son las representaciones del presidente de la República las cuales están recibiendo esas provisiones con motivo de la tormenta. Las Organizaciones comunitarias tienen su ritmo de entrega y nunca se ha cambiado a diferencia del pasado, que desde el mes de diciembre la mayoría y desde el mes de marzo otra parte no recibía ningún tipo de asignación de provisiones”, dijo.

Garantizó que están tratando de ampliar la entrega de alimento a instituciones que consideran las necesitan. “Nosotros estamos tratando de cumplir mensualmente con esos compromisos que no lo contrajimos nosotros, pero que lo estamos validando y las que son ciertas y las que son necesarias, ya hemos dicho que no tienen que ser ningún tipo de problema porque vamos a refrendar esos compromisos y a ampliar con otras instituciones que nos parece ilógico que no estuvieran dentro”.

“Hemos estado despachando mensualmente cerca de 250,000 raciones porque estamos hablando de que se le entregan a los Hogares Crea, a los minusválidos, a los hogares de ancianos, a los hogares de niños… En fin, a cada una de las personas”, puntualizó.