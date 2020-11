“No cogerán presión del Palacio”, dicen senadores de comisión que escogerá miembros JCE

Paul Mathiasen

El presidente de la comisión especial del Senado a cargo de escoger a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE), Ricardo de los Santos, aseguró que no "cogerán presión" al momento de tomar la decisión que quienes conformarán las ternas.

Al ser preguntado sobre si han recibido presión desde el Palacio Nacional para la elección de los nombres que conformarán las ternas, dijo que con ellos (la comisión) "nunca ha funcionado" esa táctica.

"Para nada, con nosotros eso nunca ha funcionado, ni va a funcionar. Nosotros, todo lo que estamos haciendo está establecido dentro de los criterios en la Constitución", expresó.

Mientras que el senador de La Romana y miembro de la comisión, Iván Silva, dijo que "no cogerán líneas del Palacio", al ser cuestionado sobre si existió un pedido de la casa de Gobierno para dejar de lado el nombre de Eddy Olivares.

"Yo no me dejó coger de mojiganga de nadie, ni siquiera del Palacio. Se hizo un trabajo, lo hicimos juntos, y ustedes pueden estar seguros que no habrá ninguna línea", comentó Silva.

Además, dijo desconocer un supuesto consenso entre los senadores de la comisión y el Palacio Nacional para la escogencia de los miembros de la JCE.