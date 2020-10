Becados en España se quejan de que no reciben a tiempo subvención mensual del Mescyt

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Estudiantes becados por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), y que cursan maestrías y postgrados en España, denuncian que las autoridades se atrasan con frecuencia en los pagos de las mensualidades que estos reciben para poder subsistir durante su estadía en el extranjero.

La denuncia fue hecha por Lourdes Arleny Gil, quien realizó una publicación en su cuenta de Twitter en donde ponía las cartas que estos han enviado al ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín.

“El Mescyt se atrasa con frecuencia en el depósito de la subvención de los estudiante, los que nos lleva muchas veces a incurrir en compromisos económicos que no podemos asumir. Además, esta situación nos genera un estado de ansiedad que en algunas ocasiones no nos permite concentrarnos adecuadamente para responder con prontitud y calidad los deberes académicos”, establece el comunicado en la red social.

Otro punto el cual denunciaron los estudiantes fue que su situación migratoria y de salud se ve amenazada ya que la compañía asignada por la Mescyt para realizarle esos procesos, no presenta con los requisitos mínimos exigidos por el Ministerio de Interior de España.

“Nos han impuesto una aseguradora llamada WorldWide Seguros, y no tenemos conocimiento de si el Mescyt constato si estos cuentan con los requisitos exigidos por el Ministerio de Interior de España. Muchos estudiantes no han podido realizar el proceso de renovación de la Tarjeta de Identidad del Extranjero. Si no lo resuelven, su situación migratoria sería irregular y en el peor de los casos estos serían deportados”, refleja el documento.

Gil explicó en la publicación que hacían la denuncia de manera pública porque agotaron todos los canales de comunicación con el Mescyt y estos nunca les brindaron una respuesta.