Emmanuel Esquea: Mis diferencias con Danilo no me impiden apoyar al PLD como segunda mayoría

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD

El exdiregente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Emmanuel Esquea Guerrero, aseguró que de acuerdo al artículo 77 de la Constitución, los legisladores son escogidos de acuerdo al partido que los postuló.

Esto ante las diferencias que han surgido sobre quien es la segunda mayoría en el Senado de la República para ocupar un puesto en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“Art. 77-1 de la Constitución: “Cuando (...) ocurran vacantes de senadores o diputados, la Cámara (...) escogerá su sustituto de la terna (...) del partido que lo postuló”. El legislador no escoge su sustituto. No hay dudas de que el cargo es del partido. No del legislador”, dijo Esquea.

A través de varias publicaciones en su cuenta de Twitter, dijo que así como sus diferencias con el expresidente Leonel Fernández no le impidieron que apoyara su derecho de ser candidato a la presidencia de la República, sus desavenencias con Danilo Medina tampoco le impiden apoyar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como segunda mayoría.

“Así como mi distancia de Leonel no impidió que apoyara su derecho a ser candidato (contra Danilo); del mismo modo, mis diferencias con Danilo no me impiden apoyar al PLD como segunda mayoria. Yo soy primero jurista y después político”, continuó diciendo.

De acuerdo a Esquea Guerrero, si uno de los senadores que cambiaron de partido se muere o renuncia, de acuerdo a la Constitución quien debe someter su sustituto es el partido que lo postuló.

Tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD, aseguran ser la segunda mayoría en el Senado de la República, por lo que le corresponde un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura.

El presidente de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, informó que será Bautista Rojas (Bauta), senador por la provincia Hermanas Mirabal, que representará a FP en ese espacio.

Mientras que el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo la acción interpuesta por el PLD que otorgan un puesto en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a un senador y a un diputado que pertenezca al partido o bloque de partido diferente al del presidente de las cámaras legislativas, que ostente la “segunda mayoría”.