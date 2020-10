Niña de cinco años veía televisión en su casa cuando asaltantes le quitaron la vida; ocurrió en toque de queda

Javier Flores / Ana Aybar

Los Alcarrizos, RD

Eran las 10:00 de la noche cuando Marleny Pepén y sus familiares se encontraban disfrutando frente a su casa, ubicada en el sector de Juana Saltitopa en Los Alcarrizos.

Por ser horario de toque de queda Marleny y sus acompañantes se sintieron “seguros” de compartir con sus teléfonos celulares en la calle, cuando de repente dos individuos se desmontaron de una motocicleta y los encañonaron.

La mayoría pudo correr hasta las habitaciones de la casa para evitar ser asaltada, pero Marleny tenía a su niña en brazos y no pudo llegar más allá de sala.

"Ellos llegaron a entrar hasta la sala y aquí me encañonaron, me puso la pistola en la cabeza y le tuve que entregar el celular", explicó Marleny.

Al lado de la casa, la niña de cinco años de edad Yuleski Batista, veía televisión junto a su familia cuando uno de los niños en otro hogar vociferó lo que estaba ocurriendo.

"Están atracando ahí al lado", fueron las palabras del infante. Franklin Emilio Batista Hipólito, padre de Yuleski, tomó a su hija de la mano porque estaba colocada próximo a la puerta de su casa.

Fue justo en ese instante que los asaltantes emprendían la huida y ahí le dispararon a Franklin.

"Quizás ellos pensaron que él iba a hacer algo y quizás por eso le dispararon", cuenta Yulissa Cuevas, madre de Yubelkis.

Ese disparo entró y salió de la cabeza de la menor de cinco años de edad, dejándola muerta al instante y traspasó el abdomen de Franklin.

"Él, herido, cogió a su hija y se la llevó corriendo al hospital y en el camino se me iba casi desmayando. Gracias a la misericordia de Dios, él no se me fue", narraba entre lágrimas Yulissa.

El hombre, de 42 años de edad, fue operado de emergencia en el hospital Vinicio Calventi y se encuentra "estable" dentro de su condición.

Qué dicen las autoridades

El fiscal general de Santo Domingo Oeste, Edward López, llegó al lugar para solidarizarse con la familia de la víctima y asegurarles que los responsables pagarán por sus hechos.

"Hemos venido personalmente a realizar un levantamiento de cámaras y de testimonios, y estamos en esa fase de investigación para garantizar que se haga justicia de la manera que corresponde", expresó López.

El fiscal de Santo Domingo Oeste informó que ya se tiene varias pistas sobre quienes pudieron ser los responsables del hecho y exhortó a estos a que se entreguen por los medios correspondientes.

De su lado, el vocero de la Policía Nacional, Miguel Balbuena, dijo que la institución empezó a trabajar en la búsqueda, identificación y captura de los responsables.

El cuerpo de Yubelkis aún no había sido entregado a sus familiares al mediodía de este jueves y aún no habían determinado la hora del entierro.