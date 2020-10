Es muy bajo el riesgo de contraer el Covid-19 por los ojos

Deyanira Polanco

Santo Domingo, RD

El riesgo de contagio de coronavirus a través de los ojos es muy bajo, pero la población debe mantener muy activa las medidas de higiene, sobre todo del lavado de las manos y nunca tocarse los ojos para prevenir las enfermedades infecciosas como la conjuntivitis.

Así lo explicó el cirujano oftalmólogo Carlino González, quien dijo que el mayor contagio del covid-19 es a través de las vías nasales y de la boca.

El especialista indicó que en el país la contaminación ambiental y el polvo del Sahara han sido los mayores causantes de los casos de conjuntivitis durante la pandemia. Citó el incendio en el vertedero de Duquesa, cuya humareda causó estragos en el Gran Santo Domingo.

“Todo el mundo debe tener mucha precaución en todos los sentidos, porque sabemos que se puede contagiar a través del contacto con las manos. Es sumamente importante que se mantenga una higiene continua y adecuada de la manos y no llevarse las manos a la cara, boca, nariz y ojos” dijo el oftalmólogo al participar en la Cita con el Cvid de Listindiario.com, entrevistado por el director Miguel Franjul y la periodista experta en salud, Doris Pantaleón.

González refirió que a través de los ojos se ha podido detectar el virus en las lágrimas, pero en realidad es porque hay una conexión entre ojos, nariz y garganta, y que se necesita una carga enorme de virus en las lágrimas para que haya un contagio.

Mayor cuidado

“Realmente en una unidad de cuidados intensivos o en un lugar con un paciente con una carga viral altísima, hay una gran contaminación en una sala, ahí sí se puede contagiar el virus, no solo a través de los ojos, sino de la boca, la nariz etc. Porque la carga viral es muy alta, por eso el equipo médico tiene que cubrirse con todo, por la carga viral”, detalló. El doctor González, quien en la actualidad se mantiene ofreciendo alrededor de 75% de sus consultas habituales y hasta 50% de cirugías oftalmológicas, dijo que el virus más frecuente en los brotes de conjuntivitis que se dan en el país es el adenovirus, el cual se adhiere a los ganglios, pero que él no ha tenido un solo paciente con una conjuntivitis viral por SARS-CoV .

Manifestó que hay casos de conjuntivitis hemorrágica que pasan a la fase aguda con “infiltrados a nivel de las corneas y hay que tratarlo con mucho esteroide, inclusive con dexametasona.

No conoce casos de personas que hayan aquedado ciegas por coronavirus.

Dijo que se ha hablado de que a pacientes graves por el SARS COVID 2 les han hecho Tomografía de Coherencia Óptica a nivel de retina.

Sin embargo, plantea que ha visto algunos cambios que se los quieren “achacar” al coronavirus, pero en realidad no ha habido una evidencia científica que confirme que eso es así.

“Persona que haya quedado ciego por coronavirus no existe, y conjuntivitis yo sé que puede haber, pero en ese tipo de virus es muy baja la incidencia”, precisó.

Prefiere mascarilla

El uso de la mascarilla en lugar de protector facial, el lavado de manos y el distanciamiento físico son las medidas que el oftalmólogo entiende más viables para prevenir el coronavirus.

En tanto que para hacer ejercicios y estar en lugares al aire libre y con más de un metro de distancia entre una persona y otra, no lo ve necesario.

La catarata y el glaucoma

La catarata y el glaucoma no son comorbilidad para pacientes que los padecen frente al coronavirus como ocurre con los que tienen hipertensión y diabetes.

El cuidarse los ojos debe ser rutinario y no solo por el coronavirus, sino por los factores ambientales, por lo que González recomienda evitar los lugares con mucho humo y contaminación, y utilizar gotas lubricantes contra la resequedad.

Los ojos deben estar siempre lubricados y pueden usar las gotas que se venden sin prescripción. “Todo el mundo puede usar cualquier tipo de humectante dependiendo del tipo de resequedad, pero cualquiera puede ser utilizado, inclusive su venta sin receta médica. Es conveniente usarlo y obviamente para evitar covid y otro tipo de bacteria, higienizarse bien las manos y aun bien higienizada tratar de no llevarla a los ojos ni la cara”, añadió el facultativo.