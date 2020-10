Presidente Indotel dice resolver interferencia emisoras haitianas se requiere esfuerzo autoridades de ese país

Santo Domingo, RD

Nelson Arroyo dijo que por el momento la institución que dirige está concentrada en clausurar las estaciones radiales que están operando de manera clandestinas, e hizo un llamado a quienes se dedican a esa práctica que desistan de ella pues de lo contrario sus equipos serán incautados por personal de Indotel.

El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) reveló que reconocidas emisoras del país están operando sin el cumplimiento de las disposiciones establecida en la ley 153-98 que regula ese sector.

Nelson Arroyo dijo que así se lo hizo saber recientemente a los directivos de la Asociación Dominicana de Radios Difusoras (ADORA) para que aconsejen a sus asociados a que se ajusten a los cánones establecidos en la citada norma.

Sostuvo que desde que asumió el cargo 13 emisoras que estaban operando ilegalmente han sido clausuradas

Agregó que esos operativos tienen por finalidad sanear el espectro radioeléctrico del país, entre lo que se encuentran las emisoras ilegales.

“Hemos cerrado 13 ya, y tenemos en carpeta un grupo más, o sea que le hacemos un llamado al que esté ilegal para que no pierda sus equipos, que vaya pagando y se retire, porque va a continuar el proceso”, advirtió el funcionario, al ser entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11.

Arroyo explicó que en ese sentido han recibido denuncias y la colaboración de la Adora que está muy activa con ese tema, y reiteró que va actuar sin contemplación.

Puso como ejemplo que los técnicos que cierran emisoras ilegales le dijeron que un dirigente del Partido Revolucionario Moderno estaba incurriendo en esa práctica y le respondió que esa la cerraran primero.

“Hay una legalidad total y hay una legalidad parcial, hay que están ilegales totales y otras que están parcialmente en la ilegalidad, porque la ley 153-98 ya tiene más de 20 años y es tiempo suficiente para que todas las estaciones que operan se adecúen a esa norma, y eso todavía no se ha logrado”, argumentó Nelson Arroyo.

Reiteró que hay emisoras que está operando que tienen que cumplir con procesos legales que todavía no los han cumplido, “y hay, incluso, sonoras".

“Lo que pasa que vamos por etapas, primero las ilegales totales, y luego las que cumplen la norma, pero de forma parcial, por lo tanto, le invitamos que pasen por Indotel para que pongan sus asuntos al día, que hay disposición de amabilidad y entendimiento, y daremos las facilidades que tengamos que ofrecer”, detalló.

Acotó que la intención que tiene su gestión es relanzar el sector de las telecomunicaciones, pero eso tiene que hacerse dentro del marco regulatorio.

Solución a interferencia de emisoras haitianas requiere colaboración autoridades de ese país

Interferencia de emisoras haitianas

Nelson Arroyo aseguró que esa institución está muy al tanto de las interferencias que producen emisoras haitianas en provincias de la franja fronteriza, y que se están edificando para tratar de buscarle una solución.

“Es un tema, porque tu bloquear las ondas hertzianas no se logra con una pared, porque ese es un proceso técnico con equipos muy sofisticados que no se tienen ahora mismo, eso pasa obligatoriamente por la cooperación del organismo regulador haitiano, cosa que no es muy fácil”, admitió el funcionario.

Agregó que contrario a lo que hayan podido prometer otras administraciones pasadas, él no puede decir de manera tajante que eso se va a resolver.

“Ahora estamos encima del tema, estamos empapándonos bien de la situación, porque recuerdas que tenemos apenas dos meses y días en el cargo y hemos tenido que asumir muchas cosas, pero tenemos la voluntad de hacerlo, prometió el licenciado Arroyo.

Sin embargo, el presidente de Indotel fue muy claro en precisar que ahora no puede dar una respuesta tajante de que eso se va a resolver, porque el tema es más complejo que lo que parece.

Insistió en que para solucionar el problema de esas interferencias tiene que producirse un acuerdo entre los dos Estados, pero cuando una de las partes es poca colaboradora la situación se hace más difícil.

Dijo que en el transcurso de este mes se reunirán con la contraparte haitiana porque ya están sobre el tema, el tema se está tratando, pero en estos momentos no puede decir cuál va hacer la solución.

Arroyo sostiene solo el 67 por cierto de los dominicanos tiene conectividad de cierta calidad

El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Nelson Arroyo aclara que cuando se dice que la República Dominicana tiene una cobertura de conectividad de un 92 por ciento, se está incluyendo hasta la tecnología 2G.

“Para tu tener un acceso de calidad que pueda bajar videos y contenidos, ya eso es otra cosa, y en eso es que tenemos que avanzar, y lo que se estima es que puede haber un 67 por ciento de cierta calidad”, informó el funcionario.

Aclaró que ese porcentaje no implica una calidad óptima porque a veces hasta en el Gran Santo Domingo cuando se está en un edificio cualquiera, hay que moverse a otro lugar para poder realizar una llamada.