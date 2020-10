Preocupa a víctimas de violencia de género cancelación de abogadas les asistían en Ministerio de la Mujer

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

Mujeres que reciben asistencia legal del Ministerio de la Mujer han manifestado preocupación por la cancelación de decenas de abogadas que brindaban ese servicio a través del departamento de atención a mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar.

Temen que se elimine el programa de acompañamiento o que por falta de las profesionales del derecho se aplacen los procesos judiciales que tienen abiertos en los tribunales o no tengan ganancia por asignar personas sin experiencia en la materia.

La asistencia legal es brindada por el Ministerio de la Mujer en demandas por violencia de género, manutención, reclamo de guarda de los hijos y otros casos que afectan a mujeres. A una abogada se le asignan más de 30 expedientes para que represente a las víctimas en los tribunales o les de acompañamiento en cualquier gestión que amerite.

Según testimonio de varias beneficiarias, no cuentan con recursos económicos para pagar representación legal, y por lo general son madres solteras, que en ocasiones lo que exigen es la manutención de los hijos porque no pueden criarlos solas.

Unas reconocieron que para algunas gestiones no se requiere la presencia de profesionales del derecho, pero dicen que solas no hubiesen podido conseguir que se les atienda en sus reclamos porque desconocen los procedimientos.

Las quejas a Listín Diario han llegado tanto de usuarias del servicio que brinda el Ministerio de la Mujer como de abogadas despedidas, la mayoría con una vasta experiencia en el manejo de ese tipo de casos judiciales.

Se supo, además, que no solo han sido canceladas abogadas sino también sicólogas que daban atenciones a mujeres maltratadas que llevaban muchos años desempeñando sus funciones en esa institución. Incluso, se ha informado del cierre de importantes departamentos para la protección a mujeres.

Quejas

Una usuaria contó que se enteró la semana pasada que la abogada que le daba acompañamiento había sido cancelada cuando llamó a la institución para comunicarse con ella porque tiene citas este mes. Indicó que le informaron que le diera su nombre para anotarla en una lista, con la promesa de llamarla, pero que aún no ha ocurrido.

Dijo que tiene cita para el 26 de octubre en la unidad de violencia de Género de Santo Domingo Este, por incumplimiento de su exmarido de una orden de alejamiento, y también para el 30 de este mes en el juzgado de paz de Villa Mella, por demanda de manutención de los tres hijos.

Su temor es que por falta de la asistencia que le brinda el ministerio de la Mujer los procesos judiciales no avancen con la celeridad que ameritan.

“Ahora mismo estoy preocupada, no sé qué hacer, porque ya la abogada que me representaba conocía mi situación, y me acompañaba siempre, y me ayudaban cuando no tenía dinero para trasladarme al tribunal”, expuso una mujer. Considera que las han dejado sin protección.

Desconsideración

Una abogada, que pidió reserva de su nombre, se quejó de que cuando le informaron que había sido cancelada, vía teléfono, estaba en un tribunal para conocer un proceso penal por abuso sexual y que tuvo que decirle a la mujer afectada que no podía subir a representarla porque la habían despedido.

“No valoraron nada. Yo tenía alrededor de 37 casos asignados”, expresó esa abogada.

Otra profesional del derecho despedida deploró que hayan cancelado a una compañera que tiene problemas de salud por haber sufrido una trombosis.