Contemplan “gracia especial” a los que revaloricen sus bienes

Los contribuyen­tes de rentas que antes de la pan­demia se en­contraban en un proceso de fiscalización y con auditoría lista ante la administración tributaria re­cibirán una “gracia especial”, que les permitirá acogerse a la facilidad de la Ley 46-20 de Transparencia y Revalori­zación Patrimonial y a la de Amnistía Fiscal que tiene co­mo plazo final de cierre el 11 de enero de 2021.

La información fue ofreci­da por el director general de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez Veras, y los sub­directores Francisco Torres, encargado de Gestión de Cumplimiento, y Yorlin Vás­quez, subdirectora jurídi­ca. al participar en el Desa­yuno de Listín Diario. En el encuentro, que contó con la participación del presidente de esta editora Manuel Co­rripio; el director y el subdi­rector de Listín Diario, Mi­guel Franjul y Fabio Cabral; y Cándida Acosta, editora de Economía & Negocios, el titular de la DGII explicó la operatividad de la Amnis­tía Fiscal. Mientras que me­diante la revalorización pa­trimonial espera obtener un recaudo de “por lo menos RD$10,000 millones” adi­cionales. La amnistía abarca­rá a todos los impuestos.

Pagos de la Barrick

Aunque dijo que el Minis­terio de Hacienda mane­ja el acuerdo con la Barrick Pueblo Viejo, el titular de la DGII explicó que este año la empresa minera aportó al fisco US$60 millones co­mo primer pago del ejerci­cio fiscal 2020 y que ahora ya entró un segundo pago de US$47 millones que sí es un adelanto en este año. Para el próximo año 2021, el acuerdo consiste en que la Barrick pagará un adelanto de US$95 millones de rega­lía entre enero y junio (bene­ficios), que será acreditado en el Impuesto Sobre la Ren­ta a pagar en 2022 y 2023. La DGII tenía proyectado un re­caudo de RD$535,000 millo­nes, pero con la pandemia se estimó en RD$419,000 millo­nes. Para el 2021 esperan cap­tar RD$486,000 millones. La contribución de DGII al pre­supuesto nacional es de 70 a 71%, mientras que Aduanas tiene el 19% y la Tesorería un 10%, indicó. El funcionario recordó que el pago de antici­po del Impuesto Sobre la Ren­ta ha sido exonerado hasta di­ciembre para las Pymes y las grandes empresas que lo soli­citan y cumplen los requisitos. Para 2021 se mantendrá.

Patrimonial

En cuanto a la Revalorización Patrimonial, Yorlin Vásquez, subdirectora jurídica, explicó que además de transparentar un inmueble como un bien patrimonial, se podrá actuali­zar el valor “a nivel de IPI y de tu ganancia capital cuando lo quieras vender”.

Explicó que la DGII solo tie­ne una presunción del valor de los inmuebles y por tan­to esta medida ofrece trans­parencia y actualiza el valor del inmueble. Recordó que la Amnistía es aplicable a volun­tad del contribuyente, el cual además de sincerar su patri­monio pueda también solici­tar la Amnistía. Respecto a si resulta más cara una Amnis­tía a una tasa de 3.5% que la contemplada en la norma 7-2014, explicó que las tasas han variado mucho.

También se tomó en cuen­ta que en los ejercicios fisca­les de los últimos tres años no solo se cerraría el ISR. Ade­más, se generarían muchas inconsistencias por ingresos no declarados que afectarían principalmente al ITBIS, dijo Francisco Torres, subdirector de Gestión de cumplimiento. Por eso, agregó, se incorpo­ró que se puedan agregar am­bas cosas y que la Tasa Efectiva de Tributación no solo incluya el ISR, sino también al ITBIS, “que también incluya una Am­nistía en el ITBIS”, ya que la mayoría de las inconsistencias se han generado por ese grava­men.

La DGII avanza para ser una institución más virtual

Parte de los adelantos en los que trabaja Impuestos Inter­nos, será llegar a ser casi 100% virtual a futuro. En el caso de los Números de Comproban­tes Fiscales (NCF) electrónicos, recordó su titular, hay 10 gran­des empresas que facturan de forma electrónica desde 2019 cuando comenzó el plan pilo­to. Espera llegar a 100 grandes empresas en 2021.

Actualmente, el número de grandes contribuyentes es de 729 empresas, que repre­sentan el 70% de las recauda­ciones, en términos de ingre­sos.

Supera estimado en casi RD$7,000 millones

Entre agosto-septiembre de es­te año, los ingresos obtenidos en DGII por concepto de re­caudaciones reflejan un mejor comportamiento que duran­