Mario Serrano: “Les comparto que he pedido salir de la Compañía de Jesús y dejar el sacerdocio”

Santo Domingo, RD

El jesuita y activista social Mario Serrando anunció su decisión de dejar el sacerdocio y “optar por la vida laical para desde allí seguir profundizando en mi vida y compromiso cristiano y ciudadano”.

El exdirector del Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo, excoordinador Nacional de Pastoral Haitiana en Conferencia Episcopal Dominicana y activista de la Marcha Verde, hizo el anuncio en su cuenta de Facebook, donde dijo que está en su pueblo natal, San Cristóbal, para participar del movimiento social y eclesiales.

“Les comparto que he pedido salir de la Compañía de Jesús y dejar el sacerdocio. Ya mi petición ha sido aceptada públicamente y se están dando los pasos para ello. Tengo un agradecimiento inmenso a la Compañía y a la Iglesia en general por todo el cariño, la formación y la oportunidad que me han dado para crecer como cristiano y servir al pueblo de Dios. Hoy el seguimiento de Jesús me lleva a optar por la vida laical para desde allí seguir profundizando en mi vida y compromiso cristiano y ciudadano. Cuento con su cariño y oraciones para que sirva humildemente a Dios, su pueblo y toda la creación desde un amor sin límites. Ya estoy en mi pueblo de San Cristóbal, desde allí espero participar del movimiento social y otras iniciativas sociales y eclesiales. Abrazos”.

Mario Serrano estudió Teología Sistemática en Universidad Pontificia Salesiana de Roma; Filosofía y Humanidades en Instituto Tecnológico de Santo Domingo; licenciatura en Filosofía y Humanidades en Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, entre otros estudios religiosos, así como en Agronomía y Derechos Humanos.