Narran cómo cuatro jóvenes fueron obligados por asaltantes a tirarse al Mar Caribe

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Cinco jóvenes fueron atracados y luego obligados a lanzarse al mar Caribe cuando estos se encontraban en un parador de la Autovía del Este en ruta a una villa en el sector de Juan Dolio en San Pedro de Macorís.

Una de las afectadas, Angela Sandoval, subió un vídeo a su cuenta de Instagram explicando detalles del asalto.

Sandoval cuenta que el hecho ocurrió a las 12:00 del mediodía del pasado sábado, cuandos e detuvieron en el parador porque un compañero tenía deseo de orinar y en ese instante, cuatro personas a bordo de un vehículo Kia color negro, a punta de pistola y les pidieron todas sus pertenencias, amenazándolos con matarlos.

“Obviamente le dimos todo lo que pidimos, no contentos con ello les pidieron a los hombres que se lanzaran al mar y a mí me dejaron arriba para que le buscara lo que entendían que faltaba. Tuvieron que lanzarse y yo quedarme sola, torturándome y diciéndome que si no le entrega la llave iban a matarme y lanzarme al mar”, decía Ángela en la red social.

Agregó que le pidieron a los otros jóvenes, identificados como Braulio Rivera, Oscar y Hamlert Jiménez, y Keve Espinosa que se tiraran al mar o de lo contrario los matarían mientras Ángela se encargaba de entregarles todas las pertenencias.

Los jóvenes fueron despojados de dos cadenas de oro, dos celulares, tres carteras, dos bocinas portátiles, dinero en efectivo en pesos, un cargador de celular para el vehículo, copia de la matrícula, una mochila negra ropas y toallas, tenis y entre otros accesorios personales.