Fundación Ecológica Río Chavón realiza jornada de reforestación

La Romana

La Fundación Ecológica Río Chavón realizó una jornada de reforestación en la La Estancia Golf Resort, en La Romana. Esta actividad es un paso dentro de las múltiples acciones que tiene en planes esta entidad, con el fin de cuidar y fortalecer el medio ambiente nacional.



En esta jornada en la que fueron plantados mil árboles, estuvieron presentes distintas personalidades de la vida política y ecológica de la provincia del Este, como la Gobernadora de la provincia de La Romana, Jacqueline Fernández Brito; la Directora Nacional de Provincias del Ministerio de Cultura, Henya Brayda Tejeda; el Director Regional Este del Ministerio de Turismo, Enrique Deschamps; Amelia Matilde Pereyra Bermúdez, en representación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el encargado de Educación Ambiental, Edgar Morales; Encargado de Reforestación Angel Daniel Díaz, y Yamilet Peña, gimnasta olímpica, orgullo nacional, finalista del Exatlón.



La calurosa mañana del miércoles 14 fue el marco para que también tuviera lugar su primera actividad formal, el nuevo presidente de la Fundación Ecológica Río Chavón, Luis Andrés Olivares, quien sustituye a Roberto Hunt, quien por más de 20 años estuvo al frente de esta entidad encargada de cuidar los recursos ecológicos de esa región.



Previo a la acción de la siembra, algunos de los presentes hicieron uso de la palabra, entre ellos Luis Andrés Olivares, quien destacó las virtudes del río Chavón, cuyos alrededores no solo son de beneficio para el bienestar de la ecología, la flora y la fauna, sino que también es escenario de filmaciones de películas y otros audiovisuales como el reality “Survivor y Exatlon ”, que produce en la zona desde hace tiempo Acun Medya Global.



Olivares, quien además preside La Estancia Golf Resort, dijo sentirse honrado de la gran responsabilidad que le deja el anterior presidente, algo que lo emociona mucho.



También habló en la actividad, la Vicepresidenta, miembro fundadora de la Fundación Ecológica Río Chavón, Henya Brayda Tejeda, quien dio a conocer la feliz noticia de que el señor Pedro Yimmy Hunt ha cedido un local en el que se ha instalado un vivero de más de 20,000 árboles, con el objetivo de aportar a la comunidad y poder continuar con los proyectos de conservación ambiental.



“Hago hincapié en nuestra labor de centinelas de nuestras masas de agua, como los manantiales y el cenote Padre Nuestro, Parque Cotubanamá en Bayahibe, porque no permitiremos bajo ningún concepto, que ni criollo ni extranjero, abuse de este importante recurso natural”, enfatizó la también cantautora y ambientalista.



A la jornada de reforestación estaban invitados el Director General la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana (Coaarom) Francisco Tibó Rodríguez el diputado por el Partido Revolucionario Moderno para la Provincia de La Romana, Eugenio Cedeño, y el artista visual Leopoldo Maler, pero no pudieron asistir.



En representación del primero estuvo William Gardón, quien destacó que la Fundación Ecológica Río Chavón es una aliada del Coaarom. Los dos últimos, entes dolientes de este río, enviaron notas de voz en las que expresan su alegría por la jornada de reforestación y su total apoyo a la Fundación Ecológica Río Chavón.